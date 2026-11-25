El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, durante el acto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este miércoles Ayuntamiento de Valladolid

Valladolid clama contra la violencia de género el 25-N y recuerda a las 47 asesinadas: "La lucha no admite ideologías"

Valladolid ha acogido este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presidido por el alcalde, Jesús Julio Carnero, bajo el lema 'Implicarte salva vidas'.

El regidor vallisoletano ha asegurado que la lucha contra la violencia de género "no admite banderas monopolizadas ni ideologías; es una tarea de toda la sociedad".

El encuentro ha trasladado un mensaje claro: la lucha contra la violencia hacia las mujeres no puede recaer en una sola institución.

El compromiso y el trabajo diario de las entidades sociales son imprescindibles para llegar a cada una de las mujeres que sufren esta realidad, así como a sus hijos e hijas, prestarles apoyo y ofrecerles los recursos que necesitan.

Las mujeres invisibilizadas

Luisa María Enríquez, psicóloga con una larga trayectoria en el Centro Especial Padre Zegrí, ha sido la encargada de leer el manifiesto, elaborado conjuntamente por Padre Zegrí, El Puente, Intras, Fundación Aldaba, Albor, Aclad, Cáritas y Cruz Roja.

El texto llama a no olvidar a las mujeres que, además de sufrir violencia machista, afrontan barreras añadidas derivadas de la discapacidad, los problemas de salud mental, las adicciones, la prostitución y la trata, la condición migrante o la exclusión social.

El manifiesto defiende que implicarse no es una opción, sino una responsabilidad colectiva. Escuchar sin juzgar, creer, detectar, acompañar y generar espacios seguros son algunas de las acciones necesarias para combatir esta violencia.

Asimismo, plantea una reflexión que ha recogido el propio alcalde: antes de preguntar por qué una mujer no abandona una situación de violencia, es necesario preguntarse cuánto miedo, control y necesidad está soportando y qué circunstancias le impiden hacerlo.

El compromiso del Ayuntamiento

En su intervención, Jesús Julio Carnero ha agradecido el trabajo de las entidades que han participado en la elaboración del manifiesto y de todas aquellas que acompañan diariamente a las víctimas. El alcalde ha destacado que su implicación resulta "fundamental" para salvar vidas y merece todo el reconocimiento del Ayuntamiento.

Asimismo, ha reiterado el compromiso municipal de mantener una colaboración firme con el tercer sector y continuar reforzando una respuesta integral que no deje a ninguna mujer atrás, sea cual sea su circunstancia.

Carnero ha animado también a los asistentes a salir del acto con un compromiso sencillo, pero fundamental: no mirar hacia otro lado.

El acto ha concluido con una actuación musical a cargo de la cantante y compositora vallisoletana Laura Aparicio, acompañada al piano por Jaime Aguado.