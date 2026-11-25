El mercado navideño ideal para visitar hasta el 5 de enero: 65 puestos de artesanía, churros, chocolate y regalos únicos

La Navidad vuelve a llenar de ambiente la Plaza Mayor de Valladolid con el mercado navideño de artesanía.

La capital vallisoletana acogerá la IX edición de esta cita, organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), que reunirá alrededor de 65 talleres y puestos con productos elaborados de manera artesanal.

El mercado abrirá sus puertas del 26 de noviembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Será el espacio perfecto para pasear, descubrir pequeños negocios y encontrar regalos diferentes de cara a las fiestas navideñas.

Las tradicionales casetas de madera volverán a ocupar la Plaza Mayor, al igual que la decoración navideña de Valladolid que compartirá escena con el gran árbol luminoso instalado en el centro de la plaza.

Una propuesta que busca poner en valor los oficios tradicionales y el trabajo de los artesanos, con una oferta que abarca desde la joyería y la cerámica hasta la cosmética natural, los complementos, la decoración y los productos gastronómicos.

¿Qué horario?

Los visitantes podrán acercarse al mercado en horario de mañana y tarde.

La apertura habitual está prevista de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

Además, habrá algunas modificaciones durante las fechas más señaladas de las fiestas.

Los días 24 y 31 de diciembre el mercado abrirá únicamente por la mañana, mientras que permanecerá cerrado el 25 de diciembre y el 1 de enero.

Así serán sus puestos

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la variedad de productos que se podrán encontrar en sus aproximadamente 65 puestos.

La organización apuesta por talleres artesanos, sin fabricación industrial ni producción en serie, que permiten conocer de cerca diferentes oficios y descubrir piezas originales.

Entre las propuestas habrá joyería, bisutería y complementos, además de artículos de cuero y marroquinería.

Es el caso de Artimaña, un taller especializado en la elaboración artesanal de bolsos de cuero, o Gas Cuero, que presenta diferentes creaciones realizadas con este material.

También estará presente El Pozo Amarillo, con ilustraciones y pinturas sobre diferentes objetos de seda natural.

Una propuesta que comparte espacio con otros trabajos creativos, como los de Lanita Creaciones, un taller dedicado a las marionetas personalizadas y a la artesanía en muñequería.

La cerámica tendrá igualmente un papel destacado. Krea Cerámica ofrecerá piezas contemporáneas, mientras que Victoria París acudirá con cerámica de diseño y decoración, con piezas únicas.

El vidrio será otro de los materiales protagonistas.

En este apartado se encuentra Cristal y Fuego, especializado en el soplado de vidrio, y Vidrio Reciclado, que transforma este material en creaciones llenas de color y luz.

Los visitantes también podrán descubrir diferentes propuestas de cosmética natural. Naáy Botanicals contará con productos faciales, corporales e infantiles, además de aceites esenciales.

Por su parte, Jabón Zorro D'Avi apuesta por la fabricación de cosmética artesanal natural, ecológica, biodegradable y de residuo cero.

Las velas y la decoración también tendrán su espacio. Karkadé estará presente con velas naturales y lámparas de cera, mientras que Luz de Vela ofrecerá velas artesanales decorativas y publicitarias.

A ellas se suma Luzerna, con sus velas orgánicas.

Gastronomía

El mercado no estará dedicado únicamente a la artesanía. La gastronomía será otro de sus grandes reclamos, con puestos que permitirán disfrutar de productos tradicionales y propuestas elaboradas de manera artesanal.

Entre ellos estará Churrería & Chocolatería Marga, donde los visitantes podrán encontrar churros y chocolate, una combinación especialmente apetecible para combatir el frío de las tardes de invierno.

Los amantes del dulce también tendrán una parada en Clauval Artesanos, especializado en repostería tradicional y artesana, y en La Petite Valladolid – Caramelizarte, con sus productos garrapiñados.

La oferta gastronómica se completará con diferentes propuestas de alimentación artesanal.

Conservas del Reino acudirá con conservas artesanas de Navarra, mientras que Dura Churra ofrecerá yogures elaborados con leche de oveja churra.

Los quesos también tendrán un lugar destacado. Quesería Campoveja presentará sus quesos artesanos y Quesería Montequesos contará con quesos puros de oveja elaborados con leche cruda.

Por último, los visitantes podrán acercarse al puesto de Cerveza Artesanal Patagonia, que ofrece cerveza elaborada de manera 100% natural e hidromiel.

El Tiovivo 1900, un clásico para los más pequeños

Como complemento a los puestos artesanos, los más pequeños volverán a tener su propio espacio de diversión con el tradicional Tiovivo 1900.

Este carrusel, que se ha convertido en uno de los atractivos de la Navidad vallisoletana, permitirá a las familias completar el paseo por el mercado con una actividad pensada especialmente para los niños.