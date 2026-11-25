La comisaría de la Policía Nacional en el municipio vallisoletano de Medina del Campo Google Maps

Jupol denuncia que ignoraron durante meses las advertencias sobre la falta de seguridad en la Comisaría de Medina

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha vuelto a denunciar la falta de medidas de seguridad y de personal en la Comisaría Local de Medina del Campo.

La organización asegura que lleva meses trasladando sus reivindicaciones a la Jefatura Provincial de Valladolid sin obtener soluciones.

Una situación que, a su juicio, adquiere especial gravedad después de que un policía nacional resultara gravemente herido la semana pasada tras recibir 17 puñaladas en el interior de las dependencias policiales.

Entre las principales demandas del sindicato figura la elaboración de un protocolo escrito que establezca "cómo deben actuar los agentes durante la custodia de detenidos," especialmente cuando la plantilla es insuficiente y los funcionarios tienen que atender varios servicios al mismo tiempo.

JUPOL asegura que ya advirtió de este problema por escrito el 9 de abril de 2025.

En aquel documento alertaba de las dificultades que se producen cuando solo hay tres policías de servicio y dos de ellos tienen que salir para atender una intervención.

En ese escenario, un único funcionario se queda en la comisaría para hacerse cargo de los detenidos y del resto de las necesidades de las dependencias.

El sindicato sostiene que esta situación obliga a los agentes a tomar decisiones sobre la marcha, "como dejar la custodia de los detenidos para prestar apoyo en otras intervenciones o desatender otros servicios policiales".

Una circunstancia que, según denuncia, "compromete tanto la seguridad de los funcionarios como la atención a las personas arrestadas".

La organización reclama que se establezcan instrucciones claras y por escrito, de acuerdo con la Instrucción 10/2025 de Procedimiento Integral de la Detención Policial, que recoge medidas específicas para la vigilancia y custodia de detenidos.

Sin instrucciones

La falta de un protocolo ha sido uno de los asuntos planteados por JUPOL en las reuniones trimestrales mantenidas con los responsables policiales.

Según el sindicato, los funcionarios siguen sin saber con claridad quién debe asumir la custodia cuando una patrulla abandona las dependencias, quién debe dejar constancia de ella en el Libro Registro de Detenidos o cómo actuar cuando el personal de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC) se queda solo en la comisaría.

También se han planteado dudas sobre la posibilidad de cerrar las dependencias para garantizar la seguridad o sobre quién debe intervenir si se produce un incidente con una persona detenida.