Los hosteleros de la Plaza Mayor de Valladolid se niegan a asumir el 100% del coste de unificar el diseño de las terrazas

El aparente consenso entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Asociación Provincial de Hostelería el pasado lunes, 23 de noviembre, para la unificación de la identidad visual de las terrazas de la Plaza Mayor se ha visto totalmente roto apenas dos días después.

A pesar de la participación de la asociación en la presentación del proyecto 'VA de Valladolid', previsto del 20 al 28 de febrero de 2027 y en el que se mostrarán las primeras propuestas para unificar el diseño de las terrazas, los hosteleros han desmentido ahora que haya tres establecimientos que vayan a colaborar en la iniciativa.

Fue el propio concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, quien anunció la intención de tres negocios de colaborar en estas primeras fases de la iniciativa.

En ese acto, la Asociación Provincial de Hostelería, representada por la gerente, María José de la Calle, ni siquiera intervino ni emitió declaración alguna a este respecto.

Dos días después, la asociación dice ahora que no les consta esa predisposición, según lo que les han trasladado los hosteleros, quienes han mostrado su "disconformidad" con el proyecto que el Ayuntamiento pretende implantar en la Plaza Mayor.

En este sentido, ahora reclaman "más diálogo antes de confirmar los diseños y los elementos", que serán obra de Teresa Sapey, para lograr, entre todos, alcanzar un consenso.

"Los hosteleros no están en contra de mejorar la imagen, la estética y la calidad del espacio público de la Plaza Mayor. Son precisamente ellos quienes, con su actividad diaria, contribuyen de manera decisiva a mantener vivo este espacio, dinamizar el centro de la ciudad y proyectar la imagen de Valladolid ante visitantes y turistas", han señalado en su comunicado.

Sin embargo, han manifestado que es "necesario que se estimen sus alegaciones al plan director de la Plaza Mayor como es el mantenimiento de las mamparas en las terrazas para garantizar un mínimo de confort para los ciudadanos y esos turistas que consumen en ellas".

Y es que, durante la rueda de prensa del pasado lunes, Gutiérrez Alberca puso en duda algunas de las alegaciones propuestas por los hosteleros ante el plan director, que se notificará a principios de diciembre y entrará en vigor a partir del 1 de enero.

Dicho plan director afecta directamente a la ocupación del espacio público y, aunque el Ayuntamiento ha asumido en algunos casos la imposibilidad de que los hosteleros puedan recoger las terrazas, ha sido tajante en algunas cuestiones como la utilización de la vía como "espacios de almacenaje" y ha puesto en duda la cuestión de las mamparas.

Desde la Asociación Provincial de Hostelería se asume que el diseño de las terrazas, dentro de este proyecto para unificar la identidad visual, no cumplirá con algunas de estas premisas que solicitan los profesionales de la Plaza Mayor.

"Cualquier transformación que afecte directamente a sus negocios debe abordarse desde el diálogo, el consenso y el respeto a la realidad económica de las empresas", han manifestado.

Precisamente, han rechazado que sean los empresarios hosteleros quienes asuman íntegramente el coste de una transformación estética promovida por el Ayuntamiento de Valladolid y que "responde a un modelo de ciudad y de espacio público que corresponde definir a la propia Administración municipal".

"La modernización de la Plaza Mayor no puede hacerse a costa de la economía de los hosteleros, porque los empresarios llevan años invirtiendo, en su mobiliario, creando empleo, soportando costes crecientes y manteniendo una actividad que constituye uno de los principales motores económicos, turísticos y sociales de la ciudad", han añadido.

Para los hosteleros, la transformación "debe compatibilizar el interés general, la imagen de la ciudad y la viabilidad de los negocios".

No se han negado a colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid para conseguir una Plaza Mayor "moderna, atractiva y ordenada", pero han avanzado que no aceptarán que la responsabilidad económica de un proyecto municipal se traslade exclusivamente a quienes desarrollan "legítimamente su actividad en ella".