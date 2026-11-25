Eduardo Alonso, portavoz del Sindicato de Estudiantes de Valladolid. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Eduardo, estudiante de 27 años: “La privatización es un retraso y supone menos recursos. La educación pública es el camino”

El Sindicato de Estudiantes convocaba el pasado viernes, 20 de noviembre, concentraciones en varias ciudades de Castilla y León. Todo “en defensa de la educación pública y contra las políticas privatizadoras, el militarismo, las guerras y la represión policial”.

En Valladolid, EL ESPAÑOL de Castilla y León ha podido hablar con Eduardo Alonso Antón, de 27 años, que además es el portavoz del Sindicato de Estudiantes de Valladolid, para conocer su situación particular y sus reivindicaciones.

“La privatización es un retraso y supone menos recursos. La educación pública es el camino. Esta privatización solo supone que haya una bajada impresionante del nivel educativo, de los centros y de la sociedad en general”, señala.

La apuesta por la educación pública de nuestro protagonista es clara.

La vida de Eduardo

“Me gusta definirme como un superviviente porque sufrí acoso escolar durante 13 años. Conseguí salir adelante gracias a la terapia psicológica y psiquiátrica. Animo a todo el que lo necesite a ir a terapia porque puede salvar vidas”, explica Eduardo Alonso Antón.

Nuestro protagonista tiene 27 años y es el portavoz del Sindicato de Estudiantes de Valladolid. Estudió un grado de Geografía y Ordenación del Territorio e hizo un máster para ser profesor en la Universidad de Valladolid. Además, ha completado otro máster en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC), a distancia, en Ciudad y Urbanismo.

“En la actualidad estoy estudiando. He empezado, este curso, un máster en Estudios Feministas e Intervención para la Igualdad y trabajo en el Instituto de Urbanística de la Universidad de Valladolid como técnico de Sistemas de Información Geográfica en un proyecto de investigación de ciudades medias”, nos cuenta nuestro entrevistado.

Cuando era pequeño, confiesa que “quería ser profesor” y “por esa razón hice el máster”, pero apunta que “como las oposiciones, muchas veces, no son nada justas, toca esperar y hay que ir tirando por otros caminos”.

“La vida da muchas vueltas. Me gustaría seguir por el camino de la docencia. Me gustaría ser profesor de universidad y hacer el doctorado”, explica nuestro entrevistado hablando de uno de sus sueños futuros.

Educación pública

Durante la concentración, nuestro protagonista nos contaba que “hay que salir a la calle” para “acompañar a la movilización estudiantil antifascista” y “en busca de la mejor educación posible por el presente y el futuro”.

“La privatización es un retraso y supone menos recursos. La educación pública es el camino. Esta privatización solo supone que haya una bajada impresionante del nivel educativo, de los centros y de la sociedad en general”, afirma.

Añade que con la privatización los centros “están en peores condiciones” y “los profesores tienen que aguantar unas ratios enormes con clases de 30 a 35 alumnos, sobre todo en la ESO”.

A pesar de todo, Eduardo Alonso añade que “no quiere abolir la educación privada ni concertada” porque “quien quiera llevar a sus hijos a esos colegios puede hacerlo” porque “vivimos en un país libre”.

“Eso sí, que estos centros estén subvencionados por las propias familias. Que no haya ayudas directas a esos centros ni a la Iglesia, que es la principal institución que está gestionando, ahora mismo, estos centros concertados en nuestro país”, añade.

Futuro

Sobre el futuro de la educación pública, Eduardo no duda en afirmar que lo ve “mal” por “los recortes que se están produciendo” y porque “se está destinando el dinero a otras acciones que podrían ir a la Educación, la Sanidad o la investigación”.

Sobre el suyo en particular vuelve a señalar que “quiero ser docente de universidad” aunque apunta que “sabe que los horarios son duros” y que “tiene que hacer un doctorado que lleva muchas horas”.

“Es lo que quiero hacer porque me gusta y me llama. Seguiré luchando para que los profesores de universidad, instituto y colegios públicos tengan buenos salarios y condiciones, que no se coman un montón de guardias y que si hacen horas extra se las paguen”, finaliza.

Esas son las condiciones que a él le gustaría tener si cumple con su cometido y que pide, también, para los que ejercen en la actualidad.