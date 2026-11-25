La Diputación de Valladolid aprueba el presupuesto más alto de su historia: 193,5 millones para 2027, un 4,86% más

La Diputación de Valladolid ha aprobado el proyecto de Presupuestos para 2027, que asciende a 193,5 millones de euros.

La cifra supone un incremento del 4,86% respecto al ejercicio anterior. Las cuentas reservan 99,7 millones para políticas sociales, el 51% del total, y otros 65,93 millones para los ayuntamientos de la provincia.

Entre las principales partidas destaca el Servicio de Ayuda a Domicilio, que contará con 19,8 millones de euros, un 16,4% más que en 2026.

También crece la dotación de la Oficina del Emprendedor, que alcanza los 7,43 millones tras aumentar un 14%. El Plan de Apoyo al Empleo dispondrá de 3,1 millones, un 4,5% más.

Las ayudas para las rutas del vino experimentan una de las mayores subidas porcentuales. Pasan de 100.000 a 150.000 euros, lo que supone un incremento del 50%.

El presupuesto también refuerza las políticas de vivienda y lucha contra la despoblación. El Plan Provincial de Vivienda contará con 3,2 millones de euros, un 5% más.

Por su parte, las ayudas a los ayuntamientos para hacer frente al reto demográfico aumentan un 27,2%, hasta alcanzar los 700.000 euros.

Adelante sus enmiendas

El Pleno ha debatido un total de 42 enmiendas presentadas por los grupos políticos. VOX registró 21 propuestas, el PSOE 11 y TLP, 10. Finalmente, salieron adelante las enmiendas de VOX y TLP.

Las tres propuestas aprobadas de TLP suman 175.000 euros. Entre ellas figura una nueva partida de 25.000 euros para fomentar el compostaje doméstico. También se incrementan en 100.000 euros las ayudas para mejorar las escuelas rurales, que pasan de 450.000 a 550.000 euros. Los Grupos de Acción Local recibirán otros 50.000 euros, hasta alcanzar una dotación de 200.000.

Por su parte, las enmiendas de VOX ascienden a 217.000 euros. Entre las medidas incorporadas figura una nueva partida de 80.000 euros para vivienda asequible, dentro del Plan Provincial de Vivienda, y otra de 22.000 euros para Protección Civil.

Las propuestas incluyen también 30.000 euros más para la Asociación de Alzheimer y una nueva ayuda de 20.000 euros para ELACYL. Además, se destinan 10.000 euros a Red Madre y otros tantos a la prevención de la conducta suicida en los colegios de la provincia. ACLAFEVA recibirá una subvención de 5.000 euros.

El paquete se completa con 6.000 euros más para los campamentos de personas con discapacidad, 15.000 euros adicionales para Verano Activo y ayudas de 15.000 euros para la Asociación de Familias Numerosas y de 4.000 para la Federación de Caza.

Ocho millones

El Pleno también ha aprobado otros acuerdos relacionados con la gestión provincial. Entre ellos figura la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y las bases del Plan V 2027, que contará con ocho millones de euros para financiar inversiones en los municipios.

Asimismo, se ha resuelto la convocatoria del Plan de Vivienda Rural 2026, dotado con 2.006.000 euros. La sesión ha dado luz verde también a dos millones de euros para el Plan de Adecuación de la Red Viaria, que incluye ayudas para 209 municipios.

A estas partidas se suman 240.000 euros para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en el medio rural y 201.000 euros para que los ayuntamientos puedan adquirir material escolar destinado a Educación Infantil.

Por último, la Diputación destinará 160.000 euros a la convocatoria de ayudas para el comercio y la venta ambulante.