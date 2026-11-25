El Ayuntamiento de Valladolid lanza una IA para transformar ideas en proyectos y mejorar los negocios de los emprendedores

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (Ideva), ha lanzado un asistente de inteligencia artificial para transformar ideas en proyectos y mejorar los planes de negocio de las personas emprendedoras de la ciudad.

Según el gerente de Ideva, Fernando Rubio, uno de los objetivos es "ayudar y acompañar" a todas las personas que busquen "emprender en un camino que no resulta nada fácil y en el que todos los apoyos cuentan".

"Por eso trabajamos en facilitar servicios como el acceso a la financiación, la ayuda económica, el asesoramiento, la formación y la aceleración de proyectos, entre otros aspectos", ha añadido.

Ahora, lanzan este agente de IA "muy práctico al que se puede recurrir en distintas fases del negocio". La herramienta ha sido diseñada tanto para quienes tienen una idea y no saben por dónde empezar como para los que ya han empezado y necesitan validar decisiones, encontrar riesgos o mejorar su propuesta.

DIANA, como se ha llamado esta IA, ofrece una orientación personalizada según la experiencia de cada persona, el grado de madurez del negocio y su sector. A diferencia de otras herramientas genéricas, DIANA está creada específicamente para emprender.

No está limitada a responder preguntas: analiza la situación de cada proyecto, plantea cuestiones relevantes, ayuda a ordenar ideas y propone alternativas y enfoques para que cada persona tome sus decisiones con más información.

Tres fases

El programa se desarrolla en tres fases. En la de ideación, la IA ayuda a definir la idea, identificar a los clientes potenciales y concretar el modelo de negocio.

Después inicia una fase de diagnóstico, en la que analiza la información que aporta el usuario sobre su plan de negocio, señala los aspectos mejorables y le plantea preguntas para reflexionar.

Por último, la fase de optimización está diseñada para proyectos ya avanzados. Ofrece recomendaciones para reforzar la propuesta de valor, mejorar la estrategia y pulir los elementos clave antes de lanzar el negocio o hacerlo crecer.

Para usar DIANA, cada persona crea primero un perfil con su experiencia profesional y sus conocimientos. Después describe su proyecto o sube la documentación que ya tenga.

A partir de ahí conversa con la IA de forma natural, como lo haría con una persona, y recibe orientación paso a paso para hacer crecer su proyecto.

El sistema trabaja en un entorno controlado en el que la información que aportan los usuarios se gestiona de forma segura y privada. Cada persona decide qué información comparte y puede gestionar o eliminar sus datos cuando lo necesite.

DIANA está disponible en https://www.ideva.es/diana-plandeempresa-ideva-valladolid.