Alarma en Nava del Rey por una operación contra la explotación laboral que deja varios detenidos

La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de esta mañana una operación en la localidad vallisoletana de Nava del Rey relacionada presuntamente con la explotación laboral, que se ha saldado, por el momento, con varias personas detenidas.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, en las que ha señalado que “efectivamente se está desarrollando una operación de la Guardia Civil en la ciudad de Nava y hay varios detenidos”.

Canales ha explicado que no es posible facilitar más detalles sobre el dispositivo, dado que la investigación continúa en marcha y se encuentra judicializada.

“No podemos dar más datos porque es una operación que está en marcha y, además, está judicializada”, ha afirmado.

En este sentido, el subdelegado ha subrayado que el juzgado que dirige las diligencias es el primero que debe tener conocimiento de cualquier información relacionada con el operativo, por lo que ha apelado a la prudencia a la hora de ofrecer nuevos detalles.

Por el momento, se desconoce el número exacto de personas detenidas, así como las circunstancias concretas en las que se habría producido la presunta explotación laboral y la identidad de las posibles víctimas. La investigación permanece abierta y bajo dirección judicial.