El pleno del Ayuntamiento de Zaratán en el que se ha aprobado el presupuesto para 2027. Fotografía: Ayuntamiento de Zaratán.

Zaratán aprueba unas cuentas “rigurosas y responsables” para 2027 con un presupuesto de más de 7,5 millones

El pleno del Ayuntamiento de Zaratán ha dado luz verde este martes a los presupuestos para 2027 en unas cuentas que se presentan como “rigurosas y responsables” y que cuentan con un monto total de 7.560.688,60 euros.

Desde el equipo de gobierno plantean este presupuesto como una forma de garantizar la calidad de todos los servicios públicos, cumpliendo estrictamente con todas las reglas fiscales vigentes y priorizando la estabilidad financiera del Consistorio.

En este sentido, las cuentas para el próximo ejercicio tienen dos partidas de mayor calado entre las que se encuentra una de 3.105.248,86 euros dedicada al gasto de personal y 3.430.769,96 euros dedicada al gasto corriente en bienes y servicios, la cual se incrementa en un 11,82% con respecto al presupuesto anterior.

Según indican, dicha partida ha experimentado un incremento “necesario” que atiende al crecimiento continuado de la localidad y que previene el aumento de los costes de suministros básicos como la luz y el gas, así como la actualización de los servicios de limpieza.

“Con esta dotación garantizamos que nuestras calles, parques e instalaciones sigan en perfecto estado sin recortar ni una sola prestación”.

En cuanto a inversiones reales, se ha establecido una partida de 605.438,28 euros para diferentes cuestiones y que se suma a los proyectos ya en marcha pertenecientes a los Planes Provinciales, como son el frontón, el arreglo del muro de la calle Las Fuentes y la adecuación del punto limpio.

Así pues, estos más de seiscientos mil euros se van a emplear en cinco bloques. El primero responde a seguridad, alumbrado y mejora de la vía pública; aquí se va a reforzar la iluminación de la carretera de Wamba, a instalar un nuevo cuadro de luz en la Plaza Mayor, así como a seguir dotando las calles de bancos y papeleras y a reponer el equipo de bombeo averiado de la carretera Villanubla.

Por otro lado, la segunda medida se centra en continuar equipando el nuevo Centro de Mayores con mobiliario, estores, sistema de alarma y un desfibrilador “para que sea un espacio cómodo y cardioprotegido”.

Además, también se va a acondicionar el Centro Zéjel para la nueva sede de Protección Civil. Inversión de máximo retorno social en seguridad y prevención. Y dado que el espacio en el que se encuentran ahora, además de ser ya insuficiente, se habilitará para un centro de coworking comprometido.

En el tercer bloque, la educación y el deporte son los ejes principales, con atención al acondicionamiento y mejora de las instalaciones escolares, así como la renovación de materiales en los centros deportivos y de la depuradora en la piscina municipal.

Por su parte, el cuarto y quinto bloque de inversiones buscan la modernización de medios con la compra de nuevos vehículos y maquinaria, además de optimizar los servicios digitales del Ayuntamiento y de los edificios municipales.

En cuanto a los 419.231,50 euros restantes se aplicarán en obligaciones financieras, y en ayudas y subvenciones para el tejido asociativo, tanto social, como cultural y deportivo de la localidad.

Este presupuesto se plantea, así como “unas cuentas honestas, que cumplen el techo de gasto, están ligadas a la realidad contable del Ayuntamiento y se centran en las personas con el objetivo de seguir trabajando para dar estabilidad, transparencia y futuro a nuestro municipio”.