El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, da la bienvenida al Congreso Internacional ‘La Controversia de Valladolid (1550-2025) - 475 Aniversario’. Leticia Pérez / ICAL.

Valladolid revive el espíritu de la Controversia 475 años después: “Esta ciudad tiene más historia que piedras”

Valladolid vuelve a hablar de poder, de la justicia y de los derechos de las personas con motivo del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid (UVa) acoge durante los próximos tres días este Congreso Internacional.

Está impulsado con el respaldo de la Junta de Castilla y León a través de la Fundación Valores, el Ayuntamiento de Valladolid, la propia UVa a través de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras y otras instituciones.

Lo hace con el propósito de investigar, difundir y recoger en una publicación accesible las conclusiones de tres jornadas que combinan historia, derecho, filosofía, teología e incluso música de época.

Desde el Gobierno autonómico, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha hablado del razonamiento frente a la imposición en un encuentro que reunió a representantes académicos y al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

González Gago ha subrayado que “en una época en la que el poder podía imponerse sin dar explicaciones, se optó por escuchar y razonar, convirtiendo la palabra en un instrumento para abordar los problemas y avanzar en la búsqueda de soluciones”.

Asimismo, ha recordado que, pese a no cerrarse con un fallo definitivo y a que ambos bandos se creyeran ganadores, “lo importante no siempre es alcanzar una conclusión inmediata, sino progresar en el camino hacia una solución”.

Un recorrido que impulsó la actualización de las Leyes de Indias, la figura del protector de indios y la referencia de un mediador papal, dentro de una tradición castellana y leonesa.

En este caso enlaza con el Fuero de Brañosera, los Decreta de León de 1188, las Leyes de Burgos o Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca.



Una encrucijada de ideas

Más allá del congreso actual, el encuentro invita a mirar hacia el Valladolid de mediados del siglo XVI, cuando aún no ostentaba el título de ciudad.

Algo que no llegaría hasta 1596, pero ya funcionaba como un auténtico crisol intelectual, eclesiástico y universitario en torno a espacios como el Colegio de San Gregorio.

Así lo ha explicado el coordinador del evento, Javier Burrieza, en su ponencia sobre El Valladolid de las Controversias, recordando que el debate sobre la legitimidad de la conquista y el trato a los indígenas hunde raíces en el codicilo de Isabel la Católica de 1504.

En voces como fray Bartolomé de las Casas o el padre Montesinos, en un entorno marcado también por el erasmismo, el paso de Francisco de Vitoria o la figura del emperador Carlos V.

Burrieza ha animado a los vecinos a mirar con mayor conciencia el pasado local, señalando que “los vallisoletanos tenemos que ser un poquito más conscientes de que esta ciudad en algunas ocasiones tiene más historia que piedras”.

Además ha defendido el rigor histórico frente a simplificaciones.

Frente a las lecturas simplificadas o interesadas del pasado, el coordinador del congreso, Javier Burrieza, ha abogado por abordar el episodio desde el análisis riguroso y el contexto de su tiempo en lugar de reducirlo a clichés.

Al ser preguntado sobre si la controversia pervive hoy bajo otras etiquetas o vinculada a la llamada leyenda negra, Burrieza ha sido claro.

"Esperemos que es mejor hablar de los acontecimientos históricos, hablar de los estudios históricos y no hablar tanto de las leyendas negras”.

En esa misma línea, el historiador ha defendido el papel de la investigación y de la educación para comprender las mentalidades de la época sin caer en extremos.

Además subraya que “para eso estamos los historiadores, para poner las cosas en su contexto, en su lugar, en sus mentalidades y que nos dejemos de leyendas negras y leyendas rosas”.



La inteligencia artificial

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha coincidido en reivindicar el legado de aquel choque de ideas, protagonizado por figuras como Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, como un punto de inflexión en la conciencia sobre los derechos humanos ante lo desconocido.

Para el regidor, aquella discusión histórica guarda un espejo directo en el presente tecnológico: “tenemos ahí, el que nos está mirando a la cara y nos está fechando, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial”, un ámbito en el que quienes impulsan estas herramientas también debaten sobre sus límites y su rumbo.

Con participación abierta en espacios como el Aula Mergelina y ponentes llegados de distintas universidades internacionales, el congreso busca acercar a estudiantes, investigadores y ciudadanos un episodio decisivo.

Como ha resumido Carnero al apelar al orgullo local y autonómico, “no solo contribuimos a hacer España, sino que hemos contribuido también a hacer el mundo”.