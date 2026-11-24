Valladolid anota el mejor mes de octubre a nivel turístico de los últimos 10 años con más de 52.000 visitantes

Valladolid ha cerrado el mes de octubre con los mejores datos turísticos de la última década. Más de 52.000 viajeros y 103.337 pernoctaciones, según el informe de oferta de alojamiento a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Asociación de Empresarios de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Valladolid (AEVAT).

Estos datos históricos, según destacan desde el Ayuntamiento de Valladolid, consolidan la evolución positiva de la actividad turística en la ciudad.

Unas cifras que implican una subida del 17,48% en el número de viajeros y del 17,94% en las pernoctaciones si se comparan con el mismo periodo en 2025.

Los datos no son los mejores de la última década en número de viajeros y pernoctaciones, con carácter general, sino que también han anotado los mejores números tanto en hoteles como en viviendas y apartamentos turísticos.

En términos absolutos, Valladolid ha recibido 7.859 viajeros más y ha sumado 15.717 pernoctaciones adicionales con respecto al mismo mes del año pasado.

Por tipos de alojamiento, los hoteles han registrado 41.912 usuarios, un 14,01% por encima de octubre de 2025, y 72.487 pernoctaciones, lo que supone un crecimiento del 7,62%.

Además, la ocupación de las habitaciones hoteleras han llegado al 75,15% de media diaria y más del 80% durante los fines de semana.

Por otro lado, los apartamentos turísticos, a pesar de su menor peso porcentual en el total de la capacidad alojativa, han seguido con un comportamiento positivo, con 10.914 viajeros, un 33,03% más que hace un año, y 30.850 pernoctaciones, es decir, un incremento del 52,24% con respecto a los registros de AEVAT.

La ocupación media en estos alojamientos se ha situado en el 80,53%. Y el crecimiento de la actividad turística ha venido acompañado de una ampliación de la oferta de alojamiento.

De esta manera, Valladolid ha contado en octubre con 251 establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos, un 10,09% por encima de las cifras de 2025, y un total de 4.952 plazas, lo que implica una subida del 11,46%.

Respecto a los indicadores económicos del sector del alojamiento, octubre ha registrado también cifras importantes, que muestran la capacidad del sector de adaptarse a las condiciones de demanda y oferta generales.

La tarifa media diaria en los hoteles se ha situado en 84,23 euros y los ingresos por habitación disponible ha estado en 63,93 euros. El empleo hotelero ha aumentado un 6,97% con respecto a octubre del año pasado hasta alcanzar los 568 empleados.

Dentro de este contexto, la Semana Internacional del Cine (Seminci) ha sido uno de los acontecimientos destacados de octubre, dentro de su estatus como uno de los mayores atractivos de la Marca Valladolid para visitantes.