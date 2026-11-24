Juicio contra los tres Trinitarios acusados de una brutal agresión a un Dominican Don't Play. Fotografía: R.Valtero / ICAL.

El TSJCyL condena a 11 años de cárcel a dos miembros de los Trinitarios por intentar matar a un joven de los Dominican

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de 11 años de prisión impuesta a dos integrantes de la banda juvenil de los Trinitarios por intentar matar a un joven perteneciente al grupo rival Dominican Don't Play (DDP) en Valladolid en 2025.

Los magistrados han ratificado así la resolución dictada el pasado mes de junio por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid, que los ha considerado autores de una tentativa de homicidio con las agravantes de pertenencia a organización criminal y abuso de superioridad.

No obstante, la Sala de lo Civil y Penal ha estimado el recurso del tercero de los jóvenes condenados inicialmente por estos hechos y ha acordado su absolución, al concluir que no han existido pruebas suficientes de su participación en la agresión y que ha prevalecido su derecho a la presunción de inocencia.

Los hechos juzgados se remontan a la noche del 22 de febrero de 2025 en la calle López Gómez de la capital vallisoletana.

Según ha recogido la sentencia, varios miembros de los Trinitarios persiguieron a un grupo de jóvenes vinculados a los Dominican Don't Play y lograron dar alcance a uno de ellos, al que golpearon y sujetaron mientras recibió tres puñaladas por la espalda.

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones pulmonares y un neumotórax que pusieron en grave riesgo su vida y requirió de asistencia médica urgente.

Al desestimar los recursos de dos de los procesados, el Alto Tribunal ha considerado acreditada su intervención en los hechos a partir de las declaraciones de la víctima y de los testigos, corroboradas por otros indicios analizados durante la vista oral.

Asimismo, la Sala ha avalado la calificación jurídica de tentativa de homicidio al apreciar “ánimo de matar en la extrema violencia del ataque, el uso de un arma blanca, las tres puñaladas dirigidas a una zona vital del cuerpo y el grave riesgo para la vida de la víctima”.

Del mismo modo, ha mantenido las agravantes aplicadas al actuar varios agresores de forma conjunta contra un único joven, al que inmovilizaron mientras era apuñalado.

Por el contrario, la Sala estima el recurso presentado por el tercero de los jóvenes y revoca su condena.

Los magistrados concluyen que las identificaciones practicadas durante la investigación “no ofrecen la solidez necesaria” para sustentar una condena penal, especialmente porque “los testigos habían visto previamente imágenes del acusado y porque existieron dudas y contradicciones en los reconocimientos efectuados”, apunta.

La sentencia subraya además que la relación de este joven con los Trinitarios únicamente quedó acreditada por una identificación policial realizada días antes de los hechos, circunstancia que, por sí sola, no permite situarle en el lugar de la agresión.

A ello se une la existencia de una versión alternativa sobre su paradero durante el ataque, aportada por quien entonces era su pareja, que no pudo ser descartada con pruebas concluyentes.

Por estos motivos, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León concluye que no existe prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia y acuerda su absolución, mientras mantiene las condenas de prisión y las indemnizaciones fijadas para los otros dos acusados.

Además, la sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.