A la izquierda, el anterior acto institucional de la Constitución en Medina de Rioseco, y a la derecha, José María Aznar EE

Medina de Rioseco distinguirá a Aznar en su homenaje a la Constitución y protagonizará una charla el 3 de diciembre

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco conmemorará el próximo 5 de diciembre el 48º aniversario de la Constitución Española con un acto institucional en el Teatro Principal María Luisa Ponte, a partir de las 19:00 horas.

El Consistorio distinguirá a seis personas, empresas, instituciones y entidades que han destacado por su contribución al desarrollo de la ciudad y su entorno.

También otorgará menciones especiales en las categorías de Cultura, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Solidaridad y Asociacionismo, Empresas y Emprendimiento, Educación e Institucional, junto a los diplomas oficiales recogidos en el Reglamento de Distinciones y Honores.

Dentro de este cuadro de honores, la mención en la categoría Institucional recaerá en el expresidente del Gobierno de España entre 1996 y 2004, José María Aznar.

Coincidiendo con el 25º aniversario de su visita oficial a la ciudad en 2001, el Ayuntamiento pone en valor, según han destacado, "tanto su defensa de los principios constitucionales como su vinculación con el Proyecto Almirante", una iniciativa experimental impulsada en 1996 desde la Secretaría de Estado de Cultura para recuperar el Conjunto Histórico y ligarlo al desarrollo socioeconómico local.

Precisamente, Aznar regresará a Medina de Rioseco el jueves 3 de diciembre, a las 19:00 horas, para protagonizar en el Teatro Principal María Luisa Ponte las Conversaciones Constitucionales, un encuentro en formato de entrevista en el transcurso del cual recibirá el galardón municipal.

La programación de este año lleva por lema 'Cabeza, Comarca, Corazón: Constitución. Medina de Rioseco en Tierra de Campos', una propuesta que vincula los valores de la Carta Magna con la identidad local y el papel de la localidad como cabecera de comarca.

En el apartado de Cultura, la mención distinguirá a la Fundación la Caixa por acercar la música y la cultura a miles de vecinos mediante la experiencia inmersiva de realidad virtual Symphony, que entre el 30 de julio y el 7 de septiembre alcanzó las 576 sesiones y 5.381 visitantes.

Por su parte, el reconocimiento en Medio Ambiente y Sostenibilidad corresponderá a Somacyl por su implicación en actuaciones estratégicas para el futuro del municipio, tales como la mejora de la red de abastecimiento, la ejecución de los accesos al Polígono Industrial y el impulso a proyectos regionales vinculados al suelo industrial y la vivienda de protección pública.

En la categoría de Solidaridad y Asociacionismo se premiará a DOWN Valladolid por desarrollar en la localidad el programa Territorios Inclusivos, impulsado junto a DOWN España y Fundación MAPFRE para mejorar la empleabilidad, la autonomía personal y las competencias digitales de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en entornos rurales, así como por la celebración de un Encuentro Provincial que reunió a más de 190 participantes.

Asimismo, el galardón de Empresas y Emprendimiento será para LUPA Supermercados, perteneciente a SEMARK AC GROUP, S.A., en reconocimiento a su apuesta empresarial por Medina de Rioseco y la comarca, dinamizando la actividad comercial y generando empleo bajo criterios de sostenibilidad.

Además, Esther Valverde recibirá la distinción de Educación tras obtener una beca de la Fundación Apadrina la Ciencia para desarrollar su tesis doctoral sobre 'El efecto de la apnea obstructiva del sueño durante el embarazo y sus efectos'.

La Semana de la Constitución dará comienzo el martes 1 de diciembre, a las 12:00 horas, con la celebración del Pleno Infantil del Órgano de Participación Infantil y Adolescente (OPIA).

Esta sesión, que busca acercar los valores constitucionales a las nuevas generaciones y fomentar su participación en la vida pública, estará precedida por la presentación de los dibujos y trabajos realizados por los escolares de los distintos centros educativos del municipio.

El programa tendrá otro de sus momentos centrales el viernes 4 de diciembre con una jornada de marcado carácter intergeneracional protagonizada por la I Gala Homenaje a la Vida.

Dirigido por los propios miembros del Órgano de Participación Infantil y Adolescente, el acto reunirá a 28 bebés nacidos durante 2026 y a 15 vecinos mayores de 98 años para rendir tributo tanto a la memoria y experiencia de los mayores como al futuro de la comunidad.

Tras el homenaje tendrá lugar el encendido oficial de la iluminación y decoración navideñas, dando inicio a las celebraciones propias de estas fechas y consolidando la Carta Magna como punto de encuentro y convivencia en Tierra de Campos.