La A-62, a su paso por la provincia de Valladolid Rubén Cacho ICAL

Luz verde a licitar las obras de la A-62 entre Simancas y Tordesillas con el tercer carril y 112 millones de inversión

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, 24 de noviembre, la licitación del contrato de obras para la mejora de la capacidad y funcionalidad de 10,5 kilómetros de la autovía A-62 en el tramo entre Simancas y Tordesillas, en la provincia de Valladolid.

Los trabajos han sido autorizados por un valor de unos 112 millones de euros (IVA no incluido) y se desarrollarán del kilómetro 140,5 al 151 de dicha autovía.

El objetivo de la actuación hoy autorizada es mejorar la movilidad, la funcionalidad y la seguridad viaria de la Autovía A-62 de Castilla, en el tramo entre Simancas y Tordesillas, mediante la construcción de un tercer carril, la reordenación de accesos y la remodelación de los enlaces existentes.

La longitud del tronco principal del tramo es de 10,5 kilómetros sobre los que se ha proyectado el ensanche de plataformas para disponer tres carriles básicos por sentido.

Imagen de la zona en la que se producirá la actuación. Fotografía: Ministerio de Transportes.

También, la reordenación de accesos y la remodelación de los cuatro enlaces existentes en el tramo: enlaces de Velliza-Villamarciel, de San Miguel del Pino, de El Montico y el Enlace de interconexión de la Autovía A-62 con la Autovía A-6, con un nuevo diseño para el ramal del movimiento de conexión A-62/A-6 sentido Madrid en Tordesillas.

Asimismo, se ejecutarán cuatro pasos superiores, incluyendo un nuevo paso superior para uso agropecuario; una nueva estructura para paso inferior de fauna sobre el encauzamiento del Arroyo de la Reguera; un viaducto; tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras.