Un policía local acaba en el hospital tras rescatar y reanimar a un huésped en el incendio del Hostal Lima

A primera hora de la mañana de este pasado lunes se desataron todas las alarmas en la calle Tudela de Valladolid. De una de las habitaciones del Hostal Lima comenzó a brotar una importante columna de humo que alertó a viandantes, usuarios del alojamiento y trabajadores, que llamaron rápidamente a los servicios de emergencias.

A las 08:14 horas, la sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso y la primera en llegar hasta el lugar fue una patrulla de la Policía Municipal, según han explicado desde el propio cuerpo en redes sociales.

Precisamente, fueron también los agentes municipales los primeros en acceder a la habitación donde se originó el fuego y rescatar a uno de los huéspedes que se encontraba inconsciente en el interior, a quien tuvieron que realizarle maniobras de reanimación pulmonar.

Imagen del Hostal Lima tras el incendio y la habitación afectada. Leticia Pérez (Ical) y Policía Municipal de Valladolid

Uno de estos agentes resultó igualmente intoxicado y fue la segunda víctima de este incidente de la calle Tudela. Un día después, desde la Policía Municipal han destacado su "vocación de servicio, compromiso y entrega, incluso poniendo en riesgo la propia salud".

Tras ello, hasta el lugar llegaron efectivos de los Bomberos del Ayuntamiento de Valladolid y del servicio de emergencias sanitarias de Sacyl, que atendieron al huésped y al agente de la Policía Municipal por inhalación de humo.

🚨 En el incendio declarado en el Hostal Lima, en el barrio de La Circular, agentes de la Policía Municipal de @AyuntamientoVLL fueron los primeros en llegar después del ciudadano alertante 👮♂️ Tras acceder al lugar, rescataron a la víctima y le practicaron maniobras de RCP hasta la llegada de los servicios sanitarios El agente también tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo ❤️ Vocación de servicio, compromiso y entrega, incluso poniendo en riesgo la propia salud ¡Mucho ánimo y pronta recuperación a ambos! #PolicíaMV #TuPolicía #Valladolid — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) November 24, 2026

Ambos fueron trasladados posteriormente en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico hasta el Hospital Río Hortega de Valladolid, para una valoración más exhaustiva de su estado de salud.