Fachada de la sede de Caja Rural de Zamora en Valladolid. Fotografía: Caja Rural de Zamora.

El Green Friday de Caja Rural de Zamora eleva sus descuentos al 20% los días 25 y 26 de noviembre en Valladolid

Caja Rural de Zamora da un nuevo impulso a su campaña Green Friday 2026 con una promoción especial que permitirá a sus clientes disfrutar de un 20 % de descuento en las compras realizadas con tarjetas de crédito de la entidad durante los días 25 y 26 de noviembre en los comercios adheridos de Valladolid.

Con esta iniciativa, la entidad duplica el descuento inicial del 10 % para las operaciones realizadas con tarjeta de crédito, ofreciendo un incentivo adicional durante las dos últimas jornadas de una campaña que tiene como principal objetivo dinamizar la actividad comercial y fomentar las compras en los establecimientos de proximidad.

El Green Friday, que comenzó el pasado 13 de noviembre, se ha desarrollado como una iniciativa de apoyo al tejido comercial de ambas ciudades, poniendo en valor la importancia de los negocios locales como motores de actividad económica, generación de empleo y dinamización de la vida urbana.

Dos últimos días

La principal novedad de esta fase final será el incremento del descuento hasta el 20 % para los pagos realizados con tarjetas de crédito de Caja Rural de Zamora, mientras que las compras efectuadas con tarjetas de débito y tarjetas jóvenes de la entidad mantendrán la bonificación del 10 % establecida desde el inicio de la campaña.

Esta promoción extraordinaria estará vigente exclusivamente durante el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, coincidiendo con la clausura del Green Friday 2026.

Los descuentos no serán acumulables y se aplicarán sobre un importe máximo de 300 euros por operación, con un límite acumulado de 3.000 euros en compras bonificables por cliente durante el periodo promocional, conforme a las condiciones establecidas para la campaña.

Los clientes podrán consultar la relación de establecimientos participantes a través de los canales informativos habilitados por Caja Rural de Zamora, donde se recoge la información relativa a los comercios adheridos y las condiciones de la promoción.

Impulso

Con este incremento de los descuentos, Caja Rural de Zamora quiere dar un último impulso a las compras en los establecimientos participantes y reforzar el protagonismo del comercio local en un periodo especialmente relevante para la actividad comercial.

La campaña Green Friday responde a la voluntad de la entidad de contribuir al fortalecimiento del tejido empresarial de Valladolid, favoreciendo el consumo en los negocios de proximidad y promoviendo una relación más estrecha entre comerciantes y consumidores.

A través de este tipo de iniciativas, Caja Rural de Zamora reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios en los que está presente, apoyando a los pequeños y medianos establecimientos comerciales y contribuyendo a mantener la vitalidad de sus ciudades.

La entidad pondrá así el broche final al Green Friday 2026 con dos jornadas de descuentos especiales, consolidando su apuesta por un modelo de comercio cercano, dinámico y vinculado al territorio.