Carnero acusa al PSOE de impedir una declaración conjunta del 25-N: "Nosotros luchamos todos los días"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha rechazado que exista polémica alguna en torno a la ausencia de un manifiesto consensuado entre los grupos políticos del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este miércoles, 25 de noviembre.

El regidor ha asegurado que el equipo de Gobierno mantiene un “no absoluto a todo lo que tiene que ver con la violencia de género” y ha defendido que la lucha contra esta lacra debe mantenerse durante todo el año.

Carnero se ha pronunciado así después de que el Grupo Municipal Socialista acusara al alcalde de romper, por segundo año consecutivo, el consenso institucional que tradicionalmente había existido en torno al 25-N.

Los socialistas sostienen que el mensaje del Ayuntamiento se ha ido “diluyendo” desde la llegada del actual alcalde y critican que no se haya aceptado la propuesta de acuerdo remitida por su portavoz, Pedro Herrero, el pasado 16 de noviembre.

Frente a estas acusaciones, Carnero ha ofrecido una versión diferente sobre lo ocurrido en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El alcalde ha recordado que el año pasado no hubo una declaración compartida porque, según su relato, “el Partido Socialista se descolgó” del manifiesto y de la declaración institucional que se iban a aprobar. “¿Por qué se descolgó? Lo desconozco”, ha añadido.

Respecto a este año, el regidor ha señalado que la FEMP no ha emitido una declaración institucional y ha atribuido esta circunstancia, entre otros motivos, a la posición del PSOE.

“No hay declaración institucional, insisto y repito, porque, entre otros, el Partido Socialista no ha querido en el entorno de la Federación Española de Municipios y Provincias, dado que estábamos en el proceso electoral, que se produjera dicha declaración institucional”, ha afirmado.

El alcalde ha defendido que, ante la ausencia de un texto institucional conjunto, el Ayuntamiento celebrará su propio acto con la lectura de un manifiesto por parte de siete entidades del sector para este miércoles 25.

“Nosotros lo que tenemos es, como viene siendo habitual, la lectura del manifiesto en defensa de la lucha contra la violencia de género”, ha explicado sobre el acto previsto para este miércoles.

Carnero ha insistido en que la lucha contra la violencia machista no puede limitarse a una jornada concreta.

“Luchar contra la violencia de género se tiene que luchar no solo el día de mañana, que es el día de la celebración, sino todos los días del año”, ha subrayado.

En este contexto, también ha dirigido sus críticas al Ministerio de Igualdad, encabezado por la vallisoletana Ana Redondo, al que ha reclamado que recupere las cantidades que, según ha asegurado, recibía anteriormente la ciudad para desarrollar políticas contra la violencia de género.

Carnero sostiene que esos fondos han descendido alrededor de un 17% desde que Redondo está al frente del departamento.

“Como mejor demostramos la lucha contra la violencia de género es con hechos”, ha defendido el alcalde, quien ha asegurado que las partidas municipales destinadas a políticas de igualdad “siguen creciendo año tras año”.

En contraposición, ha acusado a otras administraciones de reducir los recursos destinados a esta materia.