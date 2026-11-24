Aparatoso vuelco en la N-601 en Olmedo: un hombre queda atrapado en el interior del coche

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el kilómetro 153 de la carretera N-601, a la altura de Olmedo.

El turismo en el que viajaba se salió de la vía y terminó volcando, dejando al conductor atrapado en el interior del vehículo.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a las 9.21 horas.

La llamada alertaba de que un turismo había sufrido una salida de vía con posterior vuelco y solicitaba asistencia para su ocupante, un hombre que se encontraba consciente, pero que no podía abandonar el coche por sus propios medios.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los bomberos tuvieron que intervenir para realizar las labores de excarcelación y liberar al hombre del interior del vehículo.

Por su parte, Sacyl movilizó una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Olmedo para atender al herido.

Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladado en la UVI móvil al Hospital de Medina del Campo.