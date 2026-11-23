Trapa ofrece chocolate a la taza gratis a sus visitantes durante dos jornadas Trapa

Trapa abre su primera tienda 'pop-up' en Valladolid: dos días de chocolate a la taza gratis en pleno centro

Chocolates Trapa ha inaugurado hoy en pleno centro de Valladolid su primer espacio pop-up en la ciudad, una iniciativa con la que da la bienvenida a la campaña navideña y pone el broche final a la celebración de su 135 aniversario.

El establecimiento, situado en el número 1 de la calle Duque de la Victoria, a escasos metros de la Plaza Mayor, permanecerá abierto al público hasta el próximo domingo 29 de noviembre en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

La apertura coincide con la semana del encendido oficial de las luces de Navidad en la capital vallisoletana, previsto para este jueves 26 de noviembre.

Para sumarse al ambiente festivo de la ciudad, la compañía ha organizado dos jornadas especiales con degustaciones gratuitas de chocolate a la taza para todos los visitantes.

La primera ha tenido lugar esta mañana, coincidiendo con la inauguración del espacio, entre las 11:00 y las 12:30 horas, y se volverá a repartir chocolate caliente este jueves, de 16:30 a 18:00 horas, como antesala al alumbrado navideño previsto entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Nueva tienda en Valladolid, ubicada en la calle Duque de la Victoria EE

Durante los siete días que permanecerá abierto, el local reunirá tanto las referencias más representativas de la chocolatera como sus lanzamientos para estas fiestas.

Entre los productos habituales destacan sus tabletas de distintos porcentajes de cacao, sus emblemáticos bombones Bombonísimos y Artesanía, y su gama de diez variedades de turrón.

Desde los clásicos crujientes hasta combinaciones como el chocolate blanco con limón o con grageas de cacao, la cual estrena esta temporada un envase renovado protagonizado por el característico color naranja de la marca.

Entre las novedades de esta campaña sobresalen los nuevos polvorones de Estepa con pepitas y cobertura de chocolate Trapa, desarrollados en colaboración con la firma sevillana E.Moreno.

Junto a ellos, el establecimiento ofrece la Caja Dulce Navidad, un estuche de regalo que reúne tres variedades de turrones crujientes, una caja de Bombones Artesanía y otra de Cortados Clásicos, los icónicos bombones cuadrados de praliné lanzados en 1969 y considerados los primeros fabricados en España.