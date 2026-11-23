Reabre la VA-20 en Valladolid: Aquavall finaliza las obras de la avería en la tubería cuatro días antes de lo previsto

Aquavall ha concluido la reparación de la avería en la tubería de abastecimiento de la VA-20 y ha reabierto a mediodía de hoy al tráfico el tramo en sentido Zamora, entre la Avenida de Soria y la calle Dulzaina.

Todo, para facilitar la circulación ya en el momento de salida y cambios de turno en las empresas del Polígono de San Cristóbal.

Los operarios han sustituido el tramo afectado de la conducción, de 300 milímetros de diámetro y de fundición dúctil. La fuga se detectó bajo la calzada y la intervención se inició el lunes 16 de noviembre para evitar que el firme se descalzara y se produjera un hundimiento.

Una vez terminada la reparación, se ha aglomerado la zona. A mediodía, el personal de Aquavall ha procedido a la retirada de la señalización junto con la Policía y, a continuación, se restablecerá la circulación por los dos carriles.

Los trabajos estaban previstos hasta el viernes 27 de noviembre. Con su finalización hoy, Aquavall ha acortado en cuatro días el plazo de ejecución estimado inicialmente.

Con la reapertura se deja de utilizar el desvío por el Polígono de San Cristóbal, por las calles Níquel y Pirita.