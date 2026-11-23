Incendio en la habitación de un hotel de Valladolid: hay dos hombre atendidos y trasladados al hospital

El incendio en una habitación de hotel situado en la calle Tudela de Valladolid ha obligado a atender a dos personas, un varón de unos 35 años y otro de unos 40, que han sido trasladados al hospital, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 08:14 cuando se alertaba de que salía mucho humo de la habitación del hotel ubicado en la calle Tudela. En un principio se indicaba que habría una persona en el interior sin apostar más información.

El 112 ha dado aviso a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, bomberos de Valladolid y Emergencias Sanitarias -Sacyl. Desde el lugar, los organismos informaban de que había una persona inconsciente.

Sacyl ha informado, finalmente, que se ha atendido a dos personas, un hombre de unos 35 años, trasladado en ambulancia de soporte vital básico, y un varón de 40 años, en UVI móvil, ambos al Hospital Río Hortega.