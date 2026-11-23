El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en una imagen de archivo Leticia Pérez ICAL

La Diputación de Valladolid destina 2,44 millones a vivienda rural, atención a mayores y ayudas para material escolar

La Diputación de Valladolid destina un total de 2.447.000 euros a tres líneas de actuación, aprobadas en la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los vecinos de la provincia, favorecer la fijación de población y apoyar a las familias.

Las iniciativas corresponden al Plan de Vivienda Rural 2026, a la convocatoria de subvenciones para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores y a las ayudas para la adquisición de material escolar destinadas al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

En el ámbito de la vivienda, el Plan de Vivienda Rural 2026 cuenta con una inversión provincial de 2.006.000 euros, que se distribuye entre cuatro líneas de actuación.

Estas son: adquisición de viviendas para destinarlas al alquiler, construcción de nuevas viviendas, reforma de inmuebles municipales y adquisición de solares o parcelas para construir viviendas destinadas igualmente al alquiler.

La línea de adquisición de viviendas ha concedido 270.000 euros a doce ayuntamientos: La Unión de Campos, Villacid de Campos, Berrueces, Bolaños de Campos, Villavicencio de los Caballeros, Villalón de Campos, Olmos de Peñafiel, Amusquillo, Viloria del Henar, Pesquera de Duero, Fresno el Viejo y Alaejos.

Por su parte, la línea de construcción de viviendas ha distribuido 1.009.100 euros entre ocho municipios: Melgar de Arriba, Castromembibre, Villaverde de Medina, Sardón de Duero, La Zarza, Bocigas, Alaejos y Pedrosa del Rey.

La tercera línea, destinada a la reforma de viviendas municipales para su puesta en alquiler, ha concedido 518.100 euros.

Los ayuntamientos beneficiarios son Vega de Ruiponce, Urones de Castroponce, Moral de la Reina, Villanueva de los Caballeros, Urueña, Saelices de Mayorga, Melgar de Abajo, Bustillo de Chaves, Barruelo, Benafarces y Torrecilla de la Orden.

También Rubí de Bracamonte, El Campillo, Rábano, Castromonte y Valbuena de Duero. A esta línea se suma la Entidad Local Menor de San Bernardo.

Finalmente, la línea de adquisición de solares o parcelas para construir viviendas ha concedido 208.800 euros a los ayuntamientos de Tordehumos, Valdestillas, Bobadilla del Campo, Castrejón de Trabancos y Cogeces del Monte.

Apoyo a mayores

La Diputación destina otros 240.000 euros a la convocatoria de subvenciones para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores en los municipios de la provincia.

De esta cantidad, 230.539,78 euros corresponden a ayudas para ayuntamientos y 9.460,22 euros a entidades locales menores.

Las ayudas han llegado a 63 ayuntamientos y dos entidades locales menores. La resolución ha modificado, además, los plazos de ejecución y justificación de las actuaciones.

Los gastos subvencionables podrán realizarse hasta el 30 de junio de 2027 y la documentación justificativa podrá presentarse hasta el 31 de julio de ese mismo año.

Material escolar de Infantil

La tercera línea de apoyo cuenta con un presupuesto de 201.000 euros y está dirigida a los ayuntamientos de la provincia que concedan ayudas para la adquisición de material escolar al alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

La convocatoria alcanza a 109 ayuntamientos y permite canalizar el apoyo económico a través de los municipios, con el objetivo de contribuir a sufragar los gastos de material escolar de las familias con niños y niñas en esta etapa educativa.

Con estas tres actuaciones, la Diputación de Valladolid refuerza su apoyo a los municipios y a las entidades locales menores, atendiendo a necesidades vinculadas al acceso a la vivienda, la atención a las personas mayores y el respaldo a las familias con hijos en edad escolar.