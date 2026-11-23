La número dos del PP por Madrid al Congreso de los Diputados en las elecciones del 29 de noviembre, Cayetana Álvarez de Toledo, junto al presidente del PP de Valladolid, Conrado Íscar, el alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero y el exalcalde Javier León de la Riva, este lunes en Valladolid Rubén Cacho ICAL

Cayetana Álvarez de Toledo promete que el PP va a "extremar la vigilancia" sobre el 29-N para que "no haya fraude"

El Partido Popular va a "extremar la máxima vigilancia" sobre el proceso electoral del próximo 29 de noviembre para asegurarse de que "sea limpio y no haya fraude".

Así lo ha advertido este lunes en Valladolid la número dos del PP por Madrid al Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha recordado que Pedro Sánchez "llegó robando las primarias a sus compañeros de partido" y, por tanto, "es capaz de cualquier cosa".

Según la dirigente popular, el presidente del Gobierno ha intentado "manosear el censo electoral" porque "ha visto que el pueblo no le va a elegir". “En democracia el pueblo elige al Gobierno, no el Gobierno al pueblo”, ha subrayado.

Álvarez de Toledo ha contrapuesto la estrategia actual de Sánchez −que a estas alturas resume en "fraude, miedo, odio y violencia"− con la del PP: "paz civil, reconstrucción nacional y recuperación de la convivencia”.

Ha enmarcado estas elecciones como “las más decisivas de la democracia”, en las que “nos jugamos la restauración y la recuperación de la decencia en la vida pública y la protección y la defensa de nuestra democracia".

La dirigente ha citado al propio expresidente del Gobierno Felipe González, quien habría calificado al PSOE como el partido que está llevando a España a un "basural", y ha señalado a las listas socialistas de Valladolid como "la zona cero de esa degradación", donde se reúnen "la incompetencia y la corrupción".

Sobre el número uno, Óscar Puente, ha recordado que "ha tenido que dimitir después de la muerte de 115 personas" y que, bajo su gestión, el Ministerio de Transportes "se convirtió en el epicentro de la corrupción socialista".

Respecto a la número dos, Ana Redondo, ha apuntado que fue "responsable de comprar pulseras deficientes e inservibles" y que ahora está "bajo sospecha de corrupción" en esa gestión.

Álvarez de Toledo ha pedido que este jueves, Día de la Lucha contra la Violencia de Género, Redondo "pida perdón a las víctimas", a las "más de 1.400 mujeres que han quedado desprotegidas", e incluso "asuma su responsabilidad política y presente su dimisión".

La candidata popular ha llamado a los vecinos de Valladolid a "tachar al PSOE de Óscar Puente, Ana Redondo y Pedro Sánchez" este domingo y a iniciar "una nueva etapa de decencia, convivencia y esperanza".

Ha presentado el "gran proyecto de reconstrucción nacional" del PP con cuatro partes: reforzar al Estado, regenerar la democracia, reunir y volver a unir a los españoles, y recuperar la autoestima y la ambición de país.

"Para eso vengo esta noche, para hablar de ese proyecto de reconstrucción nacional y para ofrecer a esta provincia un nuevo horizonte de esperanza", ha concluido, antes de participar en un acto del partido en el Teatro Zorrilla de la capital vallisoletana.

Con estas declaraciones, la número dos del PP por Madrid al Congreso ha situado la vigilancia extrema del proceso electoral y la garantía de su limpieza como prioridad absoluta del partido frente a lo que describe como una estrategia de Sánchez basada "en el fraude y el miedo".