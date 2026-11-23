La Fundación Caja Rural de Zamora y el Teatro Calderón, han presentado, en la mañana de este lunes, 23 de noviembre, el acuerdo de colaboración entre ambas entidades en la sede de Caja Rural de Zamora de Valladolid, ubicada en la Plaza de España de la ciudad del Pisuerga.

En la misma han estado presentes el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural, Narciso Prieto Martín, junto a la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Irene Carvajal y el director del Teatro Calderón, José María Esbec.

“Se trata de un acuerdo entre Caja Rural de Zamora y el Teatro Calderón. En apoyo a su programación con una cuantía anual de 30.000 euros por tres años. En total son 90.000 euros. Tenemos libertad para usar esta cantidad y destinarla a los fines que vayan surgiendo”, ha asegurado José María Esbec, el director del Teatro Calderón.

Narciso Prieto Martín, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural ha añadido que “está abierto porque es el propio teatro el que marca las necesidades”.

Apuesta por la cultura

“Gracias por permitirnos proceder a la firma del convenio en nuestra sede. Desde el minuto uno nos lo habéis puesto muy fácil”, ha añadido Narciso Prieto Martín que ha señalado que “queremos construir una caja para Valladolid, desde hace 19 años” porque “uno no es de donde nace sino de donde pace”.

El director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora ha afirmado que “se ha apoyado al ámbito local, financiero y deportivo” pero que “este año nos faltaba el área cultural”.

“Empezamos a concretar un camino de colaboración que es maravilloso. Apostamos por la cultura de Valladolid y estamos encantados de estar a su lado. Nosotros no somos para un día, somos para siempre. Llevamos 125 años en Zamora, 30 en León y somos pioneros de las cajas rurales”, ha explicado Prieto Martín.

El de Caja Rural ha señalado que “hoy es el inicio de un camino para seguir apostando por Valladolid” y que “nos sentimos que jugamos en casa” y ha mencionado las 11 oficinas con las que cuenta en Valladolid para “su desarrollo económico y financiero”.

El primer convenio

“Siempre que hemos llamado a la puerta de Caja Rural de Zamora, habéis respondido. Las administraciones públicas tenemos el presupuesto que tenemos y que siempre estéis abiertos a colaborar es muy importante”, ha afirmado Irene Carvajal.

La concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha afirmado que “este convenio de patrocinio de actividades culturales supone la apuesta por el territorio y el talento local”.

“Espero que sea el primer convenio de muchos. La cultura es algo muy relevante. Desde la cultura se forma para una sociedad más crítica desde el respeto y el conocimiento. Gracias a Caja Rural”, ha señalado Carvajal.

Fácil y números

Por su parte, José María Esbec, el director del Teatro Calderón ha afirmado que el acuerdo “ha sido sencillo” y que “a buen seguro se extenderá más de tres años”, ante lo que Narciso Prieto Martín también se ha mostrado convencido.

“Estamos muy contentos por los números. El público está respondiendo”, ha añadido José María Esbec ante lo que Irene Carvajal ha apostado por abrir los espectáculos al público más joven.

“Las obras tienen un carácter multidisciplinar. Tenemos interés en captar a nuevos públicos. A la generación perdida de entre 15 y 21 años que no acuden al teatro. Queremos que el público joven disfrute del ocio de calidad. Abrir el teatro para que los jóvenes vean en el Teatro Calderón un espacio propio”, ha finalizado Irene Carvajal.