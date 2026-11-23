La empresaria y diseñadora de alta costura, Ainhoa Salcedo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Ainhoa Salcedo nació en Valladolid y tiene 41 años. Es una diseñadora de moda y empresaria española que está especializada en la alta costura nupcial. Desarrolla su actividad profesional, principalmente, en Castilla y León, con talleres y boutiques en Valladolid y Zamora.

Ainhoa Salcedo Couture es su firma principal de alta costura a medida. Fundada en 2010 y enfocada en vestidos de novia. La Couture es su cadena de tiendas multimarca que está dedicada a la venta de trajes de novia, de forma fundamental.

Además, nuestra entrevistada impulsa proyectos educativos sobre posicionamiento de marcas de alto valor que están dirigidos a emprendedores del sector.

“Con 7 años ya dibujaba vestidos y experimentaba con telas. Vivía obsesionada con vestirme yo y a todo el mundo”, afirma la vallisoletana que es una de esas mujeres que, si se cae, siempre se levanta.

Habla de su trabajo y de su profesión con una ilusión que se contagia. Todo tras una carrera, a sus 41 años, llena de éxito. Pero esa ilusión se multiplica cuando se refiere a su familia. Tanto a su pareja como a sus hijos.

“Tenemos propuestas para diferentes presupuestos. No pretendemos competir por tener los precios más baratos. Nuestra filosofía es ofrecer el máximo valor posible en cada nivel de servicio. Hemos desarrollado cuatro experiencias comerciales que permiten a cada novia elegir el grado de acompañamiento, personalización y exclusividad que necesita”, asegura la vallisoletana en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Soy una mujer tremendamente inquieta, creativa, atrevida, apasionada y bastante cabezota. Madre de dos niños. Empresaria de séptima generación y diseñadora de alta costura. Si tuviera que elegir lo que me define, profesionalmente, diría que soy empresaria por encima de todo”, asegura Ainhoa Salcedo.

Nuestra entrevistada nació en Valladolid y tiene 41 años. Completó sus estudios de Bachillerato Artístico y la Carrera de Alta Costura y Traje Escénico en Roma. Cuenta también con un máster de Patronaje y Confección Industrial y Sastrería en Barcelona y tiene formación de posgrado en Dirección y Liderazgo Empresarial e Inteligencia Artificial.

Es empresaria, diseñadora de alta costura y fundadora de cuatro líneas de negocio. La Couture Novias, Ainhoa Salcedo Couture, Bodas & Novias Ainhoa Salcedo y Ainhoa Salcedo Referente.

Amante de la lectura. De hecho, afirma que “leo un libro a la semana”. También del arte, el diseño, el cine, de formarse y de descubrir nuevos modelos de negocio. Además, apunta que le “apasiona estudiar cómo funcionan las empresas y encontrar soluciones o problemas que parecen imposibles”.

“Me encanta crear cosas que no existen. Encontrar soluciones donde otros ven problemas y cuestionarme constantemente por qué las cosas se hacen de determinada manera y si se podrían hacer de un modo distinto”, añade nuestra entrevistada.

Aunque nació en Valladolid, sus raíces familiares están muy vinculadas a Zamora y también a Navarra. Es la mayor de ocho hermanos y la séptima generación de empresarios de la familia.

“He crecido rodeada de negocios muy diferentes, desde la industria conservera, con los conocidos espárragos Cojonudos, hasta empresas dedicadas al tratamiento de aguas residuales”, nos cuenta.

Vive en la ciudad del Pisuerga con su pareja y sus dos hijos, y apunta que “una de las razones por las que estoy transformando mis negocios ahora mismo” es “para no tener que elegir entre ser una gran empresaria y estar presente en la vida de mis hijos”.

“Trabajo desde que tengo memoria. Repartía publicidad, cuidaba niños, y ayudaba en los negocios familiares. Buscaba cualquier manera de ganar mi propio dinero. Con 12 años cuidaba al hijo de la vecina y con 19 me independicé”, nos cuenta.

De pequeña le fascinaba el arte, el diseño, la costura, la pintura, el baile, el cine, crear cosas y organizar proyectos. Se imaginaba dando conferencias, vistiendo a las famosas y en la alfombra roja, en Nueva York, París, Roma.

“Acabé consiguiéndolo. He desfilado y presentado mis colecciones en la Semana de Haute Couture de París, Madrid Fashion Week, Atelier Couture y Barcelona Bridal Week, consiguiendo lo que siempre soñé”, explica nuestra protagonista.

Su infancia, explica, “me enseñó que ser diferente no era un defecto”. “Con los años descubrí que podía convertirse en mi mayor ventaja. Como si una hormiga se fuera comiendo a un elefante, conseguí llegar a cada cosa que me imaginé”, añade.

“Con 7 años ya dibujaba vestidos y experimentaba con telas. Vivía obsesionada con vestirme yo y a todo el mundo. Las clases que tomé más adelante, de corte y confección, se me quedaban cortas y finalmente tuve la oportunidad de presentarme al acceso de la Escuela más importante de Alta Moda de Roma. De 500, entrábamos 30, y lo conseguí”, apunta.

Inicios y experiencia

En 2009 abrió un taller en la plaza Lesseps de Barcelona junto a una compañera para “ganar dinero mientras estudiábamos” y “tuvimos que parar porque morimos de éxito, pero nuestros estudios eran lo primero”.

Trabajó, “con los más grandes” en las bambalinas españolas e italianas y al llegar la crisis económica nuestra entrevistada, abrió su primer atelier. Paralelamente había desarrollado otras empresas, relacionadas con la organización de espectáculos y servicios relacionados con el marketing.

“Hasta 2015 trabajé, únicamente, a medida y piezas de alta costura. Eran ventas muy difíciles ya que la clienta no ve los resultados hasta el final y mucha gente no valora los costes de la artesanía y el trabajo que supone una pieza exclusiva de ese tipo”, explica.

El negocio sufriría un duro revés y “quedó a cero”, pero cuando se cierra una puerta se abre una ventana y nació La Couture como tienda de novias multimarca con vestidos para todos los bolsillos”.

La firma Ainhoa Salcedo Couture nació en 2010 y La Couture Novias lo hizo en 2016, en Zamora, con sede en País Vasco en 2017 y en Valladolid en 2019, para desarrollar un concepto que combinaba “una selección multimarca con el conocimiento de alta costura, asesoramiento y transformaciones personalizadas”.

“El modelo creció, vinieron novias de cientos y miles de kilómetros, incluso de otros países. Llegamos a desarrollar una estructura que facturaba cerca de medio millón de euros anuales antes de la pandemia, pero llegó el coronavirus, con nuestra cuarta apertura a punto, y todo cambió”, explica.

De nuevo tuvo que ver como se paralizaba una empresa que había tardado años en construir, en plena expansión, y sin modo de realizar una estrategia de rescate en algo que “fue durísimo”.

“Aquella experiencia me enseñó algo que hoy considero fundamental: una empresa no es verdaderamente fuerte solo porque venda mucho. También necesita estructura, capacidad de adaptación y sistemas que le permitan sobrevivir cuando las circunstancias cambian”, explica.

Habla una voz autorizada que ha pasado por todas las fases de una empresa. Desde empezar sola, diseñar, producir, vender o contratar, hasta dirigir y abrir varios establecimientos expandiéndose y afrontando crisis para volver a empezar.

Desde 2020

“He estado invirtiendo y obsesionada con rediseñar La Couture desde el año 2020. Todo para tener otras líneas de negocio. Estamos viviendo una transformación enorme. Acabamos de celebrar el décimo aniversario de La Couture con la reinauguración de nuestro showroom, son más de 300 metros cuadrados en Valladolid”, explica.

Con ello ha rediseñado la experiencia de compra para que una novia “no venga simplemente a probarse vestidos” sino a “encontrar una solución integral para su boda” con “asesoramiento, personalización y acompañamiento” y “sabiendo lo que se va a gastar antes de venir con precio cerrado y sin sustos de último minuto”.

Ainhoa Salcedo trabajando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Hemos recibido novias que han cruzado el Atlántico desde América para venir a Valladolid. Eso demuestra que una empresa local puede conseguir una proyección muchísimo mayor si sabe construir una marca que aporte valor”, confiesa.

Con la firma Ainhoa Salcedo “esto resurgió” y, además, “muchos de mis diseños se han vestido en la alfombra roja” y “también he vestido a Carmen Lomana, Ania Iglesias, Estefanía Luyk, Eva H, Lady Veneno, entre otras”, explica, añadiendo que “27 vestidos míos pisaron la alfombra roja de los Goya en Valladolid”.

Cuatro líneas

“Lo que más me emociona ahora es lo que estamos construyendo empresarialmente. Siento que todo lo que he aprendido durante estos años empieza a encajar. Tengo el sueño de construir mi pequeño Silicon Valley y tener mis empresas unificadas. La moda, los podcasts y el programa Referente para empresarios”, añade Ainhoa Salcedo.

En la actualidad dirige cuatro líneas de negocio que forman parte de “un mismo ecosistema empresarial”, explica.

La Couture Novias, que es su showroom especializado en vestir a las novias y ofrecerles una experiencia completamente personalizada.

Ainhoa Salcedo Couture que pasa por ser su firma de vestidos de novia, con diseño propio, producción industrial y taller artesanal de alta costura.

Bodas & Novias Ainhoa Salcedo, su comunidad digital, donde ayuda a las novias a organizar su boda, resolver dudas y conectar con profesionales especializados.

Y Ainhoa Salcedo Referente que es su proyecto de formación y consultoría empresarial, donde ayuda a autónomos y empresarios de distintos sectores a construir marcas diferenciadas, atraer mejores clientes, y desarrollar sistemas que les permitan crecer.

“Esta última actividad no es completamente nueva para mí. Ya trabajaba en marketing y asesoramiento empresarial desde 2012, aunque lo dejé en segundo plano durante la expansión de La Couture. Ahora la he retomado con una visión mucho más ambiciosa”, añade.

Precios

“El precio de los vestidos de novia depende muchísimo del diseño, los materiales, el fabricante, las transformaciones y el nivel de personalización. Nuestro público suele moverse en presupuestos de entre 2.000 y 4.000 euros para los vestidos de novia, aunque tenemos alternativas para distintas necesidades”, explica.

Para Ainhoa Salcedo “lo más importante es que la novia comprenda qué está adquiriendo y qué valor recibe con los paquetes de precios” y apunta que “lo mínimo es nuestro pack primera edición por 990 euros y el más top es La Couture Única por 12.990”.

“Tenemos propuestas para diferentes presupuestos. No pretendemos competir por tener los precios más baratos. Nuestra filosofía es ofrecer el máximo valor posible en cada nivel de servicio. Hemos desarrollado cuatro experiencias comerciales que permiten a cada novia elegir el grado de acompañamiento, personalización y exclusividad que necesita”, apunta nuestra entrevistada.

Otra imagen de Ainhoa Salcedo. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Sobre lo que le cuesta a ella confeccionar un vestido señala que en alta costura “las horas de trabajo pueden multiplicarse dependiendo de la complejidad del diseño” porque “cada capa de un vestido de novia puede ser unos 10 metros de tejido”.

Por eso trabaja en mejorar los procesos para ser más eficiente y que “cualquier novia pueda tener su pieza de semialta costura a un coste de 2.000 euros aproximadamente”.

Vivir de su negocio

La empresaria y diseñadora afirma que “llevo muchos años viviendo de mis empresas” pero matiza que “hay una diferencia enorme entre tener un negocio que te permite vivir y construir una empresa que haga que vivan muchas otras personas y dé oportunidades a muchas familias”.

En cuanto a los gastos, confiesa que una tienda como la suya cuenta con “costes de local, personal, suministros, seguros, mantenimiento, herramientas, marketing, merchandising, mercancía, pérdidas de stock, pasarelas, sesiones fotográficas, ferias, publicidad, equipos, maquinaria, software, impuestos y servicios profesionales”. Casi nada.

“Una de las cosas que intento transmitir cuando hablo de emprendimiento es que facturar no es ganar dinero. Puedes tener una empresa que facture mucho y, si no controlas los márgenes, la tesorería y los procesos, encontrarte con dificultades enormes”, explica.

Sobre lo que puede facturar, nos cuenta que “depende del mes, de la temporada, y de la fase de inversión en la que esté cada empresa”

En la actualidad concentra la actividad comercial presencial en Valladolid, donde tiene La Couture Novias y su taller de alta costura. Ahora, desarrolla un modelo diferente para futuras aperturas por terceros bajo su marca y apoyo para “no limitarnos a abrir tiendas y después buscar clientes”.

“Somos una marca que, poco a poco, está siendo reconocida y con una comunidad fuerte. En la actividad comercial de la tienda La Couture trabajamos tres personas. El taller donde se desarrolla mi colección industrial tiene 182 empleados y, paralelamente, contratos profesionales y colaboradores especializados según las necesidades del proyecto”, señala.

Uno de los objetivos que se marca pasa por “ampliar el equipo este 2027” con el fin de “cubrir, al menos, 12 puestos de trabajo”.

50.000 euros

Nuestra protagonista ha invertido “más de 50.000 euros en formación, consultoría y conocimiento empresarial especializado, especialmente, durante los últimos dos años”.

Lo ha hecho, como nos cuenta, tras comprender que “no podía construir una empresa diferente utilizando exactamente los mismos conocimientos y sistemas que me habían llevado hasta donde estaba”. Ella ha querido “aprender de empresarios que han conseguido crecer en sectores completamente distintos” al suyo.

Busca la especialización, al 100%, en vestidos de novia “eliminando toda la gama de fiesta” con el fin de “hacer paquetes de experiencias con precios cerrados”.

“No hay nadie en nuestro sector que lo haga así. Es arriesgado, pero por ahora, toda novia que ha venido con el nuevo negocio ha salido encantada con el precio y el valor recibido. Ocho de cada 10 clientas encuentran aquí su vestido”, añade.

El futuro

Ainhoa Salcedo ve el futuro “lleno de oportunidades”. En especial para “las empresas que sepan adaptarse” a los tiempos de la inteligencia artificial, las automatizaciones, las comunidades digitales y las nuevas formas de comunicación que “van a transformar muchos sectores”.

“También creo que hay algo que cada vez será más valioso como es la autenticidad. En nuestro caso, queremos que La Couture se convierta en un modelo comercial replicable, con posibilidades de expansión nacional e internacional”.

Busca “seguir desarrollando” su firma de alta costura “ampliando la comunidad digital de novias” y “consolidando Referente como un ecosistema empresarial que ayude a otros emprendedores a crecer como lo ha hecho La Couture”.

“Tengo muchos objetivos y, algunos, son realmente tan grandes que me los voy a guardar para mi equipo y entorno. Hay uno personal que está por encima de todos. Quiero tener la libertad de disfrutar de mis hijos, de mi pareja, y de mi familia, sin tener que renunciar a mis ambiciones empresariales, sino gracias a ellas”, explica.

“Que nada te frene, que todo te encienda”. Esa es la filosofía de Ainhoa Salcedo.