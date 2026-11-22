La ministra de Igualdad y candidata al Congreso de los Diputados por Valladolid, Ana Redondo, visita el barrio de las Delicias en un acto de campaña electoral Leticia Pérez / ICAL.

Redondo avisa que el Gobierno recurrirá a los tribunales si la Junta mantiene las restricciones ideológicas a las ayudas al cine

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, advirtió este viernes en Valladolid que el Ministerio de Cultura acudirá a los tribunales si la Junta de Castilla y León no modifica las bases de las ayudas al cine, al considerar que limitan la libertad de creación artística.

La polémica surge después de que la Consejería incluyera entre los requisitos para acceder a las subvenciones una declaración de compromiso en la que los solicitantes deben asegurar que sus obras no contendrán “adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

Redondo defendió que la libertad de creación artística es un derecho reconocido en el artículo 16 de la Constitución y que debe garantizarse en todo el territorio nacional.

La ministra insistió en que no se puede confundir este derecho con la censura y criticó que se pongan condiciones ideológicas para acceder a financiación pública.

Durante un acto de campaña electoral en Valladolid, la ministra también recordó que esta situación no es exclusiva de Castilla y León. Según señaló, ayer se conoció la cancelación de cinco obras de teatro en el entorno de Madrid relacionadas con Lorca y el papel de las mujeres durante la República.

“No estamos hablando, como dicen, de neutralidad ideológica”, afirmó Redondo, quien considera que los proyectos que no coincidan con las ideas de la derecha y la extrema derecha se quedarán sin ayudas.

La ministra fue más allá y calificó esta situación de “autoritarismo y fascismo”. “Es decir, su ideología es la neutral y la de los demás, no”, criticó.

Redondo recordó que España ha vivido 50 años de libertad desde la Transición y cuestionó las consecuencias que, a su juicio, pueden tener estas medidas sobre los derechos culturales.

“Hemos superado una Transición, con 50 años de libertad en España, y ahora a dónde nos quieren llevar”, concluyó.