Marcos (43), lotero que gana 90 céntimos por décimo de lotería de Navidad: “Ahora se tiende a que el azar elija un número”

Poco a poco se acerca el sorteo de la lotería de Navidad. Se celebrará, como es tradición, el próximo 22 de diciembre. Los clientes se afanan en busca de su décimo mientras que los loteros saben que afrontan unas fechas de “mucho trabajo” pero “con gran ilusión”.

Así lo afirma Marcos Fernández. Es un lotero de 43 años que está al frente, junto a su cuñado, de ‘La Suerte en La Rubia’, un punto mixto de loterías que se ubica en la calle Mota 1 de Valladolid y por la que pasan centenares de personas cada día para sellar sus boletos.

“Tengo la sensación de que antes me pedían más fechas de cumpleaños o aniversarios. Ahora se tiende a que el azar elija un número”, asegura, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, hablando de los gustos de los clientes para el gran sorteo del año.

Marcos añade que “ganamos 90 céntimos por décimo vendido de lotería de Navidad” y defiende que “es necesaria una nueva actualización de nuestras comisiones”.

Su vida

“Me defino como una persona fiel, trabajadora y honesta”, asegura Marcos Fernández, de 43 años, amante del patinaje, del pádel, del cine y de las escapadas a la playa.

Nuestro entrevistado señala que “por circunstancias familiares” nació en Bilbao, aunque a corta edad “volvimos a Castilla y León de donde es toda mi familia”. En la actualidad vive en Valladolid.

“Fui un niño extrovertido, muy hablador, alegre y muy activo. Como tantos, por épocas, quise ser muchas cosas diferentes, pero nunca tuve una vocación concreta”, explica nuestro entrevistado.

Estudió dos módulos superiores, uno de Técnico en Mecanizado y otro de Delineación y, en la actualidad, es lotero.

“Llevo como lotero desde el año 2015. Ahora estoy al frente del punto mixto de loterías ‘La Suerte en La Rubia’ en la calle Mota 1 de Valladolid, junto a mi cuñado. La llevamos entre los dos”, afirma Marcos Fernández.

Repartiendo suerte y premios durante estos años.

Lotero

“Comienzo como lotero en el año 2015. Venía de trabajar en el departamento de delineación de una empresa de mecanizado, pero me afectó la situación derivada de la gran crisis que sufrimos. Eso por el año 2013”, nos cuenta nuestro protagonista.

Fue entonces cuando, a través de la prensa, Marcos vio que el negocio en el que echaba La Primitiva todas las semanas se traspasaba.

“Se trataba de un punto mixto de Loterías y Apuestas del Estado. Mi familia y yo decidimos cogerlo. En principio estaba situado en la calle Joaquín María Jalón, en el barrio de La Rubia. Años después nos embarcamos en una renovación y nos trasladamos a la calle Mota en 2019, donde trabajamos ahora. Actualmente somos ‘La Suerte en La Rubia’”, apunta.

La gestión de Marcos Fernández y su cuñado suman “casi 11 años” sin moverse del barrio vallisoletano. “Nuestro punto receptor, el 85.705, tiene más de 40 años de trayectoria”, explica.

La lotería de Navidad

A un mes escaso de que se celebre el Sorteo Extraordinario de Navidad, el lotero señala que este es un “momento ilusionante para nosotros” aunque “dé mucho trabajo”. Lo vive con “mucha intensidad, deseando dar una alegría a nuestros clientes”.

“La cosa, en cuanto a las ventas, está animada. Se va acelerando a medida que se acerca el día del sorteo. Varía de año en año, depende de muchos factores, pero mejora, por ejemplo, si das algún premio antes”, añade.

El pico de ventas “se produce entre noviembre y enero” con ese Sorteo de Navidad y también con El Niño.

“Tengo la sensación de que antes me pedían más fechas de cumpleaños o aniversarios. Ahora se tiende a que el azar elija un número. Hay una tendencia a destacar. Cada vez es mayor la aceptación progresiva y generalizada del décimo azul, que es el futuro”, apunta.

Señala que, hablando de ello, puntos mixtos como el suyo “no podemos reservar números y proceder a su devolución” en “algo que tendría que cambiar”.

90 céntimos

“Desde hace muchos años, el precio de cada décimo de la lotería de Navidad es de 20 euros. Ganamos 90 céntimos por décimo. Se viene planteando una subida de precio al público. No estaría de acuerdo con ello porque provocaría una bajada de las ventas”, añade.

En la actualidad, Marcos afirma que “viven del negocio” aunque “no puede ofrecer datos cerrados de ingresos” porque “varía de un mes a otro”. Sacan sueldos para “hacer una vida normal sin excesos”.

“Es necesaria una nueva actualización de nuestras comisiones. En 2022 las elevaron mínimamente, pero no es suficiente. Desde luego que no fue una subida acorde con la de la vida en los últimos tiempos”, explica el lotero.

Volviendo a los ingresos apunta que “nuestras ganancias provienen de las comisiones de las ventas de los sorteos gestionados por Selae”, además de las que “consiguen a través de la prensa y la paquetería” que es la otra pata del negocio.

Hablando de los gastos, como en todos los negocios, lidian con “unos fijos y otros variables muy considerables” en “obligaciones para el pequeño comercio que se van incrementando de forma que nuestro poder adquisitivo se va resintiendo poco a poco”.

Premios

“'La Suerte en La Rubia' tiene, para nuestra corta existencia, un gran recorrido en lo que a los premios se refiere. Hablando de la lotería de Navidad, hemos dado un quinto premio y, en 2018, dimos el Gordo. Este año presiento que vamos a volver a darlo”, afirma nuestro entrevistado.

Marcos y su punto mixto de loterías están de enhorabuena. El pasado jueves, 5 de noviembre, dieron parte del primer premio de la Lotería Nacional del sorteo de los jueves y confía en que “la racha siga”.

También repartió parte del primer premio de la Lotería Nacional el 5 de octubre de 2023 y el 17 de enero de 2019. Y ha repartido suerte, y billetes, con La Quiniela y El Quinigol. “En La Quiniela dimos un premio de más de 250.000 euros”, indica nuestro entrevistado.

“Si volviéramos a dar El Gordo de la Lotería de Navidad me metería en la fuente del Paseo Zorrilla para celebrarlo”, nos cuenta.

El futuro

Marcos ve el futuro “con ilusión y prudencia a la vez” porque las cosas “no están fáciles en España a nivel estructural”, pero afirma que “confiamos mucho en nuestra experiencia y en el esfuerzo del día a día”.

“'Nuestra ilusión es que la suerte te encuentre', nosotros trabajamos con este lema. El objetivo que nos marcamos pasa por trabajar para seguir dando más premios y más gordos”, añade.

El lotero no se olvida de sus clientes y los define como “geniales y los mejores de Valladolid”.

Marcos mira al 22 de diciembre con la ilusión de un niño para volver a dar un gran premio en el esperado sorteo de la lotería de Navidad.