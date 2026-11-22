Policía Nacional de Valladolid en una imagen de archivo. El Español

Un joven de 23 años, trasladado al Clínico tras sufrir una agresión con arma blanca en la cara en Valladolid

Un joven de unos 23 años resultó herido durante la madrugada de este domingo tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Cascajares, en Valladolid.

El hombre presentaba un corte en la cara y se encontraba consciente cuando los servicios de emergencia acudieron al céntrico lugar de la ciudad.

El incidente se produjo a las 01.29 horas, cuando se recibió un aviso alertando de la presencia de un herido por una agresión.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal y del Cuerpo Nacional de Policía, así como personal sanitario de Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Los sanitarios atendieron al joven, que posteriormente fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid para recibir asistencia médica.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la agresión.