En Villán de Tordesillas, un municipio de 122 habitantes a una veintena de kilómetros de Valladolid, el PSOE de Pedro Sánchez ha quedado reducido a una anécdota electoral.

En las generales de julio de 2023 solo una persona depositó la papeleta socialista. Lo mismo ocurrió en las dos convocatorias de 2019, tanto en abril como en noviembre. En 2016 el partido no obtuvo ni un solo voto. En 2015 fue uno y hay que remontarse a 2011, todavía en la etapa anterior a Sánchez, para encontrar cinco sufragios.

En un censo de apenas un centenar de electores, esas cifras convierten al pueblo en uno de los espejos más nítidos del rechazo al actual presidente del Gobierno.

El alcalde, José Vidal Adalia González, del PP, lleva en el cargo desde 1999. Gobierna con mayoría absoluta −cinco de cinco concejales− y habla del resultado con la naturalidad de quien describe el clima local en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Pero quién le va a votar, en Villán de Tordesillas la gente vota a la derecha, ha sido un pueblo siempre de derechas. A este según es de mentiroso quién le va a votar, aquí nadie le cree. Al PSOE no le votaban antes y ahora menos", resume.

El tono no es de sorpresa, sino de constatación. En las calles de piedra y ladrillo, entre campos de cereal y alguna casa de nueva construcción levantada por hijos de agricultores que se han quedado, la política nacional llega filtrada por una desconfianza acumulada.

Un solo voto

Los datos oficiales confirman la excepcionalidad. En 2023 Vox obtuvo 46 votos (48,4%) y el PP 42 (44,2%). Sumar se quedó en cuatro, mientras el PSOE, Falange Española de las JONS y España Vaciada empataron a uno. La participación rozó el 88%.

En noviembre de 2019 el patrón fue similar: Vox 50 votos, PP 31 y PSOE de nuevo uno. En abril de aquel año, otra vez un único sufragio socialista. En 2016 el cero absoluto.

Incluso en 2011, cuando el PSOE todavía contaba con cierta implantación residual, apenas cinco vecinos eligieron la papeleta. El pueblo no ha cambiado de carácter con Sánchez; simplemente ha acentuado un rechazo que ya existía.

José Vidal Adalia lo expresa sin rodeos cuando se le pregunta por las posibilidades del presidente en la próxima cita del 29 de noviembre.

"Sánchez nos puede hacer cualquier cosa, la situación está complicada y no sé yo si volverá a salir otra vez con lo que nos engañe y con lo que haga, entre independentistas, Bildu y lo que sea, se une a todos y es capaz de volver a salir otra vez", apunta.

La desconfianza no se limita a un caso concreto. En el pueblo se percibe el conjunto de la legislatura: pactos con formaciones que el alcalde considera incompatibles con lo prometido en campaña y una sensación de que las instituciones están lejos de la realidad rural.

"Esperemos que no salga, yo creo que van a ganar PP y Vox, tiene que haber una reconstrucción y aquí hay que demoler y volver a construir, porque está todo corrompido, todas las instituciones y todo. Si pactas con Bildu diciendo que no lo ibas a hacer, con los independentistas, pues te puedes esperar cualquier cosa", añade.

Un pueblo de derechas

Las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 15 de marzo reafirmaron el perfil conservador de Villán de Tordesillas.

Con cerca del 90% de participación, Vox se impuso con 47 votos (alrededor del 52,8%), seguido del PP con 28 (31,5%). Falange Española de las JONS y Se Acabó la Fiesta (SALF) obtuvieron cuatro votos cada una.

El PSOE se quedó en dos, los mismos que Izquierda Unida-Sumar. Entre Vox, PP, Falange y SALF sumaron más del 93% de los sufragios. El alcalde gobierna sin oposición real en el ayuntamiento, pero en los comicios autonómicos y nacionales el voto se desplaza hacia opciones más contundentes.

En el pueblo conviven sin dramas familiares: en municipales se vota a la persona; en generales y autonómicas, a la derecha. La tradición no es nueva. En 2011 el municipio llegó a tener el único concejal falangista de España.

Escándalos, pactos y el 29-N

A una semana de las elecciones generales del 29 de noviembre, el contexto nacional no mejora la imagen de Pedro Sánchez en Villán.

El caso Koldo sigue abierto en varias piezas. José Luis Ábalos ha sido condenado a más de 24 años de prisión en la pieza de las mascarillas. Koldo García permanece imputado en otras ramas y la UCO investiga contratos de Adif y posibles comisiones.

Sánchez admite "casos reales" de corrupción en su entorno, pero califica de "ficticios" los que afectan a su esposa Begoña Gómez y a su hermano. El pueblo no distingue tanto: la percepción es de un poder que se sostiene mediante alianzas que el alcalde considera engañosas.

La campaña llega con el PP por delante en la mayoría de las encuestas y Vox consolidado como tercera fuerza, en un escenario en el que las dos fuerzas conservadoras podrían sumar mayoría absoluta.

En Villán el debate se reduce a lo esencial. La agricultura de secano −trigo, cebada, lenteja pardina− marca el ritmo. Los precios bajos, la competencia y la sensación de abandono institucional alimentan el malestar.

La gente discute más de fútbol que de política, pero cuando abre las urnas el resultado es claro. "Somos de derechas y nadie le cree", resume José Vidal.

El único voto al PSOE en las últimas generales permanece como un misterio local, casi un gesto de curiosidad o de resistencia solitaria. El resto del pueblo ya ha decidido, con la misma contundencia con la que lo ha hecho durante más de una década.

El próximo 29 de noviembre, en este rincón de Valladolid, la papeleta de Pedro Sánchez tiene muy pocas posibilidades de repetir siquiera ese único sufragio.