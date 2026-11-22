José Antonio Pinedo Núñez en el Bar Social de Cigales. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

José (63) lo deja todo para ser hostelero en un pueblo: “Por menos de dos euros ofrecemos vino y un pincho gratuito”

“Lo he dejado todo por coger las riendas del Bar Social de Cigales. Mis 40 años de experiencia como comercial para ser hostelero a mis 63 años”, asegura José Antonio Pinedo Núñez.

El de Corcos del Valle se ha puesto al frente, desde el pasado 12 de noviembre, de este establecimiento hostelero situado en el municipio vallisoletano y se muestra “muy feliz” con "la buena acogida”.

“Por menos de dos euros ofrecemos vino y un pincho gratuito variado. La tapa, sin coste adicional, puede ser tortilla, lentejas, alubias o algo parecido. Depende de lo que hagamos cada día”, señala, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Charlamos con él para conocer su interesante historia.

La vida de José

“Me defino como una persona normal, entrañable y amena. También amigo de mis amigos. Me encantan los deportes de motor”, asegura, en declaraciones a este periódico, José Antonio Pinedo Núñez.

Nuestro entrevistado nació y vive en Corcos del Valle (Valladolid). Cuando era pequeño “no tenía la aspiración de ser bombero o policía” y recuerda su infancia como “muy buena” alejado de la ciudad y en su localidad natal.

“Estudié hasta los 23 años y entré a una empresa de suministros médicos de comercial. Sumaba 40 años como comercial hasta que he cogido las riendas del Bar Social de Cigales”, nos explica.

Cada día va y viene, desde Corcos del Valle y hasta Cigales para dar el mejor servicio a los clientes que pasen por un establecimiento hostelero que se ubica en la Plaza Mayor de Cigales.

José Antonio trabajando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El Bar Social de Cigales

El Ayuntamiento de Cigales publicó, como marca la ley, en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación el pasado 27 de agosto de 2026 para la concesión del Bar Centro Social de la localidad.

Una licitación que se publicó “en las mismas condiciones que el año anterior, añadiendo criterios de mejora” para que “en el caso de que hubiera varias ofertas se valorara el servicio prestado, además del precio de la adjudicación” teniendo en cuenta “la demanda del Bar Centro Social de Cigales”, explican fuentes municipales del Ayuntamiento de Cigales.

“Solo se presentó una oferta que es a la que se adjudica al no tener competidores y cumplir con todo. No se han modificado ni precios, ni las condiciones de anteriores adjudicaciones”, añaden estas fuentes.

El anterior adjudicatario abrió por última vez el 26 de octubre. El Consistorio realizó, posteriormente, una serie de actuaciones para que el lugar estuviera perfecto en una adjudicación “de un año ampliable hasta los cuatro, con revisión anual”.

“Tras todo el proceso el 12 de noviembre me puse al frente del Bar Social de Cigales y el 13 procedimos a la inauguración. Son mis primeros días como hostelero y, de momento, trabajo yo y otra persona más en el lugar”, señala José Antonio Pinedo Núñez.

“Pincho gratuito”

“Por menos de dos euros ofrecemos vino y un pincho gratuito variado. La tapa, sin coste adicional, puede ser tortilla, lentejas, alubias o algo parecido. Depende de lo que hagamos cada día”, señala el hostelero.

En un bar de unos “80-90 metros cuadrados”, nuestro entrevistado da sus primeros pasos en el mundo hostelero e intenta ofrecer a los clientes de la localidad vallisoletana, y a los que llegan de fuera, el “mejor servicio posible”.

“De momento apostamos por ofrecer los vinos de la zona, cerveza o cafetería con ese pincho gratuito. Intentamos que los precios estén ajustados para que todo el que quiera se pueda pasar por aquí. El café vale 1,50 euros, la cerveza 50 céntimos más y el vino está por debajo de los dos euros”, añade.

Otra imagen de José trabajando. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Un gran cambio

“Lo he dejado todo por coger las riendas del bar. Mis 40 años de experiencia como comercial para ser hostelero a mis 63 años. Aún no puedo hablar de ingresos y gastos, pero estoy muy contento”, afirma nuestro protagonista.

José nos cuenta que “los vecinos están respondiendo” y que la “acogida ha sido muy buena” por lo que se muestra sumamente “optimista” mirando al futuro pese a llevar poco más de una semana al frente del establecimiento hostelero.

“Veo un futuro muy bueno y estoy muy feliz aquí”, finaliza nuestro entrevistado.