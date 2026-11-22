Isa Rivero hace historia en el mundo del boxeo y unifica dos títulos mundiales del peso átomo en una noche mágica

Isa Rivero ha vuelto a hacer historia. La boxeadora vallisoletana conquistó este sábado su segundo cinturón mundial tras derrotar a la japonesa Sumire Yamanaka en Illescas (Toledo).

Una victoria que la sitúa en lo más alto del boxeo femenino y que le permite unificar dos títulos mundiales del peso átomo.

La púgil se impuso por decisión unánime de los jueces. Las tres cartulinas reflejaron su superioridad: 97-93, 96-94 y 96-94.

Rivero dominó los diez asaltos y confirmó su condición de campeona ante una rival que llegaba con un récord de diez victorias y una derrota, tres de ellas por nocaut.

Rivero ya era campeona del mundo de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), título que conquistó este mismo año en la Cúpula del Milenio de Valladolid.

Ahora suma también el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y se convierte en la primera boxeadora española en unificar dos títulos mundiales de esta categoría.

La vallisoletana afrontaba una pelea de máxima exigencia. Y lo hacía, además, después de varios meses marcados por una lesión en su mano derecha. Una dificultad más en una preparación que no ha sido sencilla.

La vencedora se quedaba con los dos cinturones. Y Rivero no dejó escapar la oportunidad.

El combate fue el décimo de la velada y el sexto de los enfrentamientos profesionales.

La japonesa Sumire Yamanaka llegaba con una trayectoria sólida, pero la vallisoletana supo imponer su ritmo y convencer a los jueces. Los tres dieron la victoria a la española.

Con este triunfo, Isa Rivero firma uno de los mayores logros del boxeo español. Dos cinturones mundiales en una misma categoría y un nombre propio en la historia de este deporte.

La vallisoletana vuelve a demostrar que está entre las mejores del mundo. Y lo hace desde lo más alto.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ya le ha felicitado en X: “Enhorabuena a Isabel Rivero, La Finita, por haber conquistado los títulos mundiales WBA e IBF de Boxeo Todo un ejemplo de lucha, entrega y humildad”.