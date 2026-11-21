Paula (20) estará por segunda vez en una mesa electoral en tan solo dos años: “Pensaba que no me iba a tocar”

“El principal objetivo que me marco es que la jornada transcurra con normalidad y que los vecinos puedan ejercer su derecho al voto sin problema. Espero vivirla como una experiencia de la que aprender y quedarme con algo positivo, aunque al principio me haya pillado un poco por sorpresa”, asegura Paula García Villanueva.

Nuestra entrevistada es una joven de solo 20 años que va a formar parte de una mesa electoral como primera vocal en la localidad vallisoletana de Bobadilla del Campo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

“Me enteré de que iba a formar parte de una mesa electoral el pasado 3 de noviembre. Fue algo inesperado para mí, ya que también me tocó estar en la mesa electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo de 2024”, explica.

La vallisoletana añade que “pensaba que esta vez no me iba a tocar” y cuenta, en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, cómo se prepara para la jornada electoral.

La vida de Paula

“Soy una chica joven, alegre, independiente y con carácter y personalidad. Además, veo el futuro con mucha ilusión”, asegura Paula García Villanueva, en declaraciones a este periódico.

Nuestra entrevistada tiene 20 años. Nació en Medina del Campo, pero, en la actualidad, vive en Bobadilla del Campo. Ha completado la ESO y el Bachillerato y, en la actualidad, se encuentra cursando estudios universitarios.

“Desde el año 2019 vivo en Bobadilla del Campo. Estaba en Medina del Campo, pero a raíz de la pandemia vinimos al pueblo y, desde entonces, nos quedamos aquí, aunque, anteriormente, siempre he estado en el pueblo en verano”, afirma nuestra protagonista.

Recuerda su infancia “feliz, como la de cualquier niño” pasando esos veranos en el pueblo en algo que le “encantaba” pasando tiempo en familia y con sus amigos.

“Nunca tuve claro lo que quería ser de mayor cuando era pequeña. No era algo que me preocupara ni que pensara. En la actualidad estudio el grado de Educación Infantil. Estoy en cuarto curso”, añade.

Nuestra entrevistada va a ser mesa electoral en Bobadilla el próximo 29 de noviembre, día de las elecciones generales.

Mesa electoral

“Me enteré de que iba a formar parte de una mesa electoral el 3 de noviembre. Fue algo inesperado para mí, ya que me tocó estar en la mesa electoral en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Pensaba que esta vez no me iba a tocar, no me lo esperaba para nada”, explica.

La joven señala que “no me hace especial ilusión participar en la mesa electoral” ya que “supone dedicar todo tu día a una obligación que no tenía prevista”, añade, pero afirma que “entiendo que es algo que forma parte de nuestro sistema democrático y alguien tiene que hacerlo”.

“Esta vez seré primera vocal de la mesa. No es la primera vez ya que también me tocó en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo en el año 2024”, nos explica.

Sobre la preparación para ejercer el cargo en un día tan señalado indica que hay que “leer el manual en el que se informa de cómo se forma la mesa” y “todo lo necesario para saber lo que hay que hacer ese día”, cuenta.

Todo para que no se produzca ningún tipo de incidencia.

Un día largo

“Me espero un día bastante largo, pero a la vez, con bastante movimiento y en el que habrá que estar pendiente de todo. Espero que la jornada transcurra con normalidad y no haya ningún problema. Que tanto los miembros de la mesa como los vecinos del pueblo lo llevemos de la mejor manera posible”, asegura Paula.

Las personas designadas como presidentes y vocales recibirán una dieta de 75 euros, cinco más que en los anteriores comicios generales de 2023. Ese año, la compensación fue de 70 euros.

El Ministerio del Interior aprobó esa subida mediante la orden INT/650/2026 que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 27 de junio.

“Creo que es una cantidad que está bien como compensación, pero, si tenemos en cuenta que, prácticamente, tienes que dedicar toda la jornada a ello, quizás podría ser algo mayor. Al final es una responsabilidad importante y son bastantes horas”, indica.

Ella estará en su lugar a las 8 de la mañana y hasta finalizar un escrutinio que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas de la tarde. “No se sabe a qué hora se terminará el recuento de las papeletas”, afirma.

Una jornada que será larga para Paula en Bobadilla del Campo.

Otra imagen de Paula. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Las elecciones

“Veo estas elecciones como muy importantes, en las que los ciudadanos tienen la oportunidad de expresar su opinión y decidir quién quiere que les represente. Creo que es importante que la gente participe y que se viva la jornada con responsabilidad”, indica nuestra entrevistada.

La joven asegura que “siempre hay cosas que se pueden mejorar” y que “es importante escuchar lo que piden los ciudadanos” porque “lo fundamental es que quienes gobiernen tengan en cuenta las necesidades de la gente y trabajen por mejorar las cosas”.

“Creo que, últimamente, se percibe bastante tensión en el ambiente político. Muchas veces parece que hay más enfrentamiento que diálogo y considero que sería positivo que hubiera más respeto entre las distintas opiniones”, apunta, porque “al final, cada persona tiene derecho a pensar de una manera diferente”.

Normalidad

La joven vallisoletana no duda en apuntar que “tiene ganas de que llegue el 30 de noviembre y pasen las elecciones” porque la anterior “será una jornada larga y diferente a cualquier otro día”.

“Estoy deseando que todo salga bien, que no haya ningún contratiempo y que, cuando termine el recuento, podamos volver a casa con la tranquilidad de haber cumplido con nuestra responsabilidad”, añade.

Este 29 de noviembre será “un día importante” tanto para “quienes participan directamente en la organización” como para “todos los ciudadanos que acudan a votar”, finaliza.