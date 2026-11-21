Tres detenidos en un hotel cerca de Valladolid por distribuir grandes cantidades de droga desde allí

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en un hotel de una localidad cercana a Valladolid. Los arrestados son una mujer y dos hombres.

Se les investiga por un presunto delito de tráfico de drogas.

El caso forma parte de la operación ‘Pichón’. Todo comenzó tras el aviso de la Policía de Palencia a sus compañeros de Valladolid.

Había indicios de que una pareja alojada en el hotel distribuía droga por la región.

Agentes de paisano de Valladolid montaron un dispositivo de vigilancia y comprobaron que los sospechosos organizaban citas para repartir lotes de droga. Por supuesto que tomaban medidas para no ser descubiertos.



Perros antidroga

Las detenciones se produjeron a primera hora del pasado jueves 19 de noviembre. Además de la pareja, cayó un tercer implicado.

La policía usó perros especializados en detectar estupefacientes. Así encontraron un paquete escondido en las instalaciones del hotel.

Contenía 800 gramos de cocaína. Su valor en el mercado ilícito rondaría los 47.392,08 euros. Los tres detenidos pasaron a disposición judicial tras las diligencias en la comisaría de Valladolid y el juez ha decretado su ingreso inmediato en prisión.

Todos suman numerosos antecedentes por hechos similares. A uno de los hombres le constan 35 detenciones previas. El otro suma once y la mujer, cinco.

Con esta intervención, la policía da por desarticulado un importante punto de venta.