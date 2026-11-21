Adolfo Pariente González en Dulces Pariente. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Adolfo (53), dueño de una pastelería en un pueblo: “Lo más vendido son las rosquillas y hacemos unas 500 al día”

Dulces Pariente es un negocio familiar de repostería artesanal que está ubicado en el municipio vallisoletano de Villaverde de Medina, en concreto en la calle Ancha número 25, y que cuenta con una dilatada trayectoria.

Al frente del negocio están Adolfo, José Emilio y José Antonio, los tres hermanos a través de la Sociedad Hermanos Pariente, C.B., tras coger las riendas de la pastelería-repostería “hace unos 18 años” cuando se jubilaron sus padres Emilio y María Pilar, que “abrieron el obrador hace unos 50 años”.

La pastelería familiar apuesta por lo artesanal y elaboran “rosquillas fritas, mantecadas, magdalenas y también bollería casera”.

“Lo más vendido son las rosquillas y hacemos unas 500 al día. El precio está a unos 8,50 euros el kilo”, asegura Adolfo Pariente González, uno de los hermanos dueños del lugar, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como persona trabajadora y familiar ante todo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Adolfo Pariente González, pastelero, que lleva toda la vida en Villaverde de Medina y que tiene 53 años.

Nuestro entrevistado estudió un grado de pastelería y cuenta con varios cursos completados por España. “Me he formado mucho a lo largo de toda la vida. Mis padres y abuelos también eran pasteleros, viene de familia”, apunta, señalando que se define como “un pastelero y repostero”.

Añade que pasó una infancia “rodeado de amigos y familia” y “fuera de la multitud de las ciudades, disfrutando de la tranquilidad del pueblo”, el que es amante de los deportes y de jugar al baloncesto.

Después de estar en la escuela hasta los 16 años, nuestro entrevistado ya se incorporó a Dulces Pariente, el negocio familiar.

La historia

“La Pastelería Dulces Pariente, el obrador, lo abrieron mis padres, Emilio y María Pilar. Hace 50 años, aproximadamente. Venía de tradición familiar porque mis abuelos, Simón y Petra, ya hacían bollería y panadería”, explica nuestro entrevistado.

Otra imagen de Adolfo en su pastelería de Villaverde de Medina. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Por aquel entonces, cuando Adolfo entra con 16 años a echar una mano a sus padres en ese obrador familiar, también comienzan a hacerlo sus dos hermanos, José Antonio y José Emilio. Entre los cinco sacaban adelante el negocio.

“Con la jubilación de mis padres, que se produjo hace unos 18 años, los tres hermanos nos hacemos dueños del negocio. Tanto José Emilio, que ahora tiene 60 años, como José Antonio, que tiene 57, y yo”, explica Adolfo.

Los tres son los dueños del negocio en la actualidad a través de la Sociedad Hermanos Pariente, C.B..

Productos y rosquillas

“Nuestro negocio es una pastelería-repostería. Hacemos bollería y pasteles. Además de en nuestro obrador de Villaverde de Medina, también hacemos venta ambulante por los pueblos en los mercados”, explica nuestro protagonista.

El dueño del negocio, junto a sus dos hermanos, nos cuenta que el obrador “no ha cambiado de ubicación a lo largo de estos 50 años”, que cuentan con “unos 70 metros cuadrados entre obrador y tienda” y que “no tienen más trabajadores contratados”. Son los tres hermanos los que cubren todo el trabajo cada día.

En el lugar “hacemos rosquillas fritas, mantecadas, y magdalenas” y “también bollería casera de la que se ha elaborado cada día en el lugar”. La receta de las rosquillas viene de lejos, se respeta la que hicieron sus abuelos y no se ha cambiado nada en lo que tiene que ver con la elaboración y los ingredientes.

“Lo más vendido son las rosquillas y hacemos unas 500 al día. El precio está a unos 8,50 euros el kilo”, explica Adolfo.

Magdalenas y rosquillas de Dulces Pariente. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Vivir de su negocio

Sobre si pueden vivir de la pastelería, nuestro entrevistado señala que “cada vez cuesta más por la subida de precios de las materias primas” pero indica que “intentamos no subir los precios para amoldarnos a los clientes de las zonas rurales”.

“Intentamos subsistir como cada negocio que se ubica en los pueblos, pero cada vez es más difícil. Nosotros apostamos por lo artesanal. Hay gente que lo valora. Sobre todo, la que viene de las ciudades porque, en su entorno, no lo encuentra. La gente de pueblo está acostumbrada a ello”, explica.

Mirando al futuro asegura que “seguirán elaborando sus productos, por lo menos, hasta que nos jubilemos” porque “queremos seguir con la tradición y vendiendo como hasta ahora”.

“Queremos mantenernos y que no se encarezca todo más de lo que lo está haciendo”, finaliza Adolfo.