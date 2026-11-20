Lingotes Especiales aplica un ERTE hasta el 15 de abril de 2027 tras el incendio en sus instalaciones

Las consecuencias del incendio del pasado miércoles en la empresa Lingotes Especiales han derivado en la tramitación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por causa de fuerza mayor que se iniciará este lunes 23 de noviembre y se extenderá hasta el 15 de abril de 2027, aunque se prevé que se pueda recuperar la producción al 100% un tiempo antes.

Así lo han confirmado fuentes de UGT en el Comité de Empresa a EL ESPAÑOL de Castilla y León, las mismas que han explicado que el ERTE se aplicará de forma uniforme a los trabajadores tanto de la fábrica como de oficinas.

La Dirección de la Empresa y los representantes de los trabajadores han acordado, además, que el expediente sea aplicado de forma "equilibrada", no pudiendo superar cada empleado los 45 días de ERTE.

De la misma manera, se ha acordado la aprobación de un complemento del que se hará cargo la propia empresa y que será de 10 euros diarios por cada día en ERTE para los trabajadores, con el objetivo de paliar la situación económica de los afectados.

El acuerdo, por otra parte, incluye una mejora en el calendario anual para los trabajadores del turno de mañana, que comenzará a aplicarse a partir del año 2027.

De esta manera, la fábrica parará la producción los sábados entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, con el objetivo de favorecer la conciliación familiar de los trabajadores de un turno que, habitualmente, realizan su jornada de martes a sábado.

El incendio

El hecho que ha propiciado este ERTE, motivado por un mayor impacto del esperado en el suceso, fue un incendio que se declaró el pasado miércoles 18 de noviembre sobre las 16:22 horas en los transformadores eléctricos de la compañía.

El incendio no dejó heridos, pero sí afectó de lleno con daños materiales en la zona que se vio envuelta en llamas. Por el momento, las causas de este fuego aún están en investigación.

El suceso ha afectado a la capacidad productiva de Lingotes Especiales, abocando a la empresa a recurrir al ERTE por causa de fuerza mayor.

Aunque la fecha final del ERTE está fijada para el 15 de abril del próximo año, las fuentes consultadas prevén que se pueda recuperar la productividad habitual algo antes y no descartan que los trabajadores no alcancen los 45 días contemplados en el acuerdo.