Andrea Sánchez Villorejo, vallisoletana que estuvo presente en la acampada de Sol. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Andrea (28), inquilina en la acampada de Sol: “Vivo con tres personas más y pagamos 1.400 € de alquiler”

La acampada de la Puerta del Sol en Madrid fue una protesta ciudadana por el derecho a la vivienda en Madrid que duró 38 días, los que van del 26 de septiembre hasta que se produjo el desalojo el 3 de noviembre de 2026.

Una acampada que arrancó tras una manifestación contra la crisis de la vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal. Llegó a superar las 1.200 tiendas de campaña en pleno corazón de Madrid.

En la misma, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos reclamó una ley estructural contra los desahucios sin alternativa habitacional. También exigió congelar los precios del alquiler, limitar los contratos de temporalidad y aplicar prórrogas automáticas.

En esta acampada estuvo muy presente, durante los 38 días, Andrea Sánchez Villorejo. Una vallisoletana de 28 años que vive y trabaja en la capital de España.

“Vivo con tres personas más y pagamos 1.400 euros de alquiler al mes en un barrio obrero de Madrid. En la actualidad, el piso lo tenemos alquilado en su totalidad. Considero que es abusivo porque el piso tiene poco más de 60 metros cuadrados”, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Hablamos con ella de su experiencia y de la situación actual de la vivienda en España tras esta acción ciudadana.

Su vida

Andrea Sánchez Villorejo es una vallisoletana, de 28 años, que vive en Madrid. Estuvo en la ciudad del Pisuerga hasta septiembre del año 2025, fecha en la que se traslada hasta la capital de España.

“Soy una chica muy curiosa y un poco idealista. Estoy afiliada en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, aunque no participo de forma activa”, nos cuenta.

Nuestra protagonista está estudiando y trabajando. Cursa un máster en Gestión y Planificación Sanitaria y completó sus estudios en Psicología en la UNED y en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid.

“Recuerdo mi infancia como una etapa muy feliz, acompañada siempre de mis padres y mi hermana. Desde muy temprano supe que quería estudiar algo que me permitiese ayudar, de algún modo, a las personas. Por eso, me empecé a interesar, especialmente por la psicología”, apunta.

Esta amante de la lectura, de la música, y de pasar tiempo con sus amigos, llegó hace más de un año a Madrid, donde reside. En la actualidad, además de estudiar el máster, desempeña la labor de trabajadora social y psicóloga en entidades sociales.

Andrea ha estado presente en la acampada de Sol.

Inquilina y la acampada

“Vivo con tres personas más y pagamos 1.400 euros de alquiler al mes en un barrio obrero de Madrid. En la actualidad, el piso lo tenemos alquilado en su totalidad. Considero que es abusivo porque el piso tiene poco más de 60 metros cuadrados”, afirma nuestra entrevistada.

Sobre la acampada de Sol nos cuenta que “he estado los 38 días” pero que “solo he dormido allí algunas jornadas durante las primeras semanas”. Sin embargo, pertenecía a la comisión de cuidados por lo que los días que no dormía allí “acudía a echar una mano en la medida de lo posible”, añade.

“La he vivido como una experiencia muy bonita. El hecho de que, de manera totalmente improvisada, personas que no nos conocíamos de nada, hayamos sido capaces de organizar una especie de pequeña ciudad, en la que la base ha sido la colaboración, ha sido algo precioso y que yo nunca había vivido”, apunta.

Recuerda que entrar en la acampada era “como hacerlo en otro mundo” porque “era como una pequeña ciudad”. Allí había “todo tipo de servicios” y “se crearon comisiones para tenerlo todo organizado”.

Ella, cuando acudía al lugar, lo hacía a la tienda de una amiga.

Peticiones

“La petición básica y principal era, y sigue siendo, pedir una vivienda digna para todo el mundo. Que las ciudades sean para vivir y no para especular. También, recuperar la función de los espacios públicos como lo que siempre han sido, espacios para hacer vida en ellos y no para ser meros decorados que los turistas puedan fotografiar”, señala.

Andrea añade que esto “se traduce en muchas otras cosas” como que “los servicios públicos no solo existan, sino que sean de calidad” y que “se tomen medidas legislativas para garantizar el acceso a la vivienda” y que “el bienestar no dependa del dinero que uno tiene” sino que “se garanticen los derechos de la población”.

“Creo que es imposible no escuchar nuestra reivindicación y lo que ha pasado durante estos 38 días. Otra cosa es que se hayan tomado las medidas necesarias. Creo que los decretos que se presentaron fueron un paso, pero, ni de lejos, suficientes para solucionar el problema estructural que existe”, asegura.

Sobre el fallecimiento de Maricarmen Abascal el pasado 7 de octubre nos confiesa que fue “un momento muy triste” en algo que “avivó más el sentimiento de protesta y comunidad que existía ya”.

Mejor y peor

“Para mí, los primeros días en los que recuerdo que todo se estaba construyendo fueron muy especiales. Ya no solo por las personas que estábamos durmiendo allí, sino por la cantidad de personas mayores que venían, simplemente, a darnos las gracias por movilizarnos y luchar”, explica Andrea cuando le preguntamos por el mejor momento.

Añade que el hecho de que estos mayores que “habían vivido represalias durante el franquismo” y “habían luchado en su juventud por los derechos que ahora tenemos” fueran a verlos se convirtió en “algo muy especial”.

“El peor momento, aunque yo no estuviese presencialmente allí, fue el del desalojo. Me enteré por los mensajes que leí a primera hora en el grupo compartido que teníamos y no me lo podía creer”, afirma, hablando del peor.

También nos cuenta que fueron “momentos duros” cuando “recibimos amenazas y agresiones por parte de grupos de ultraderecha que querían generar conflicto”.

Soluciones

La vallisoletana, hablando de la vivienda, asegura que los precios de alquiler y de compra “son inasumibles para la mayor parte de la población” y señala que “hay millones de viviendas vacías que pertenecen a empresas y fondos buitre y otras tantas que están destinadas a uso vacacional”.

“No digo que no haya que construir más vivienda pública, que en ningún caso puede transformarse en privada, pero creo que no es la única solución ni la más importante”, recalca.

Andrea Sánchez Villorejo da las soluciones para solventar el problema de la vivienda en nuestro país en medidas que para ella están “bastante claras”.

“En primer lugar, es imprescindible que el parque público de vivienda aumente de manera masiva, no solo con la construcción, sino también a través de la compra de inmuebles que ya existen por parte de las administraciones. También con la expropiación en casos en los que la acumulación es abusiva o un aumento de los impuestos que provoque que el negocio inmobiliario deje de ser rentable”, afirma.

Por otra parte, señala que “es importante también poner límites en el precio del alquiler” y que “no supere el 30% de lo que una persona cobra” apelando también a “una subida de salarios para poder hacer frente a los costes de la vida”.

“Por último, apostaría por implementar los contratos indefinidos de alquiler para, también, dar estabilidad a aquellas personas que, por el motivo que sea, no estén interesadas en comprar una vivienda”, finaliza.

La vallisoletana está convencida de que el problema “tiene solución” pero añade que “hay que atreverse a ponerla”.

“No se está pidiendo nada que no exista ya o que no se esté haciendo en otros países de nuestro entorno, así que sí, es posible. Solo hay que implementarlo, pero hay que tener la valentía suficiente para atreverse a poner límites a empresas que tienen mucho poder”, indica.

El futuro

Sobre el futuro añade que, ahora mismo, lo ve “con incertidumbre, pero con esperanza” porque piensa que “se ha despertado algo en la población” y muchas personas que antes estaban enfadadas y frustradas en sus casas “hemos empezado a organizarnos”.

“Si tuviese que soñar con un futuro, me gustaría que se tomasen las medidas necesarias para que la redistribución de la riqueza fuese realmente equitativa y eficaz y que todo el mundo tenga una casa en la que vivir”, nos cuenta.

Andrea quiere que la Sanidad y la Educación “tengan los recursos necesarios” y que “recuperemos los espacios públicos” para “poder juntarnos en las plazas, hacer comunidad e ir a comprar a los negocios del barrio”.

“Que las ciudades sean para vivir, y que la vida sea digna para todo el mundo”, finaliza.