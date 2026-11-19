La comisaría de la Policía Nacional en el municipio vallisoletano de Medina del Campo Google Maps

Prisión para el hombre que apuñaló a un agente de la Policía Nacional en Medina del Campo

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión, en la tarde de este jueves 19 de noviembre, para el detenido por apuñalar a un agente de la Policía Nacional este martes en la Comisaría de Medina del Campo.

Todo, como han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid, después de que esta mañana haya pasado a disposición judicial.

Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad después de que un hombre entrara en las dependencias con un cuchillo, forcejeara con el agente y él, a la postre detenido, lo apuñalara en el costado y una pierna.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, informaba de que el policía fue trasladado al hospital de Medina del Campo, donde fue operado.