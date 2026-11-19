Piden la expulsión de España para el hombre que trató de tirar a una desconocida por el puente de Arturo Eyries

La Fiscalía Provincial de Valladolid ha solicitado la expulsión de España por un tiempo de 10 años para un hombre, de nacionalidad marroquí y en situación irregular, por agredir e intentar tirar a una mujer a la que no conocía por el puente de Arturo Eyries en abril de 2026.

Siempre según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, el encausado sufre un trastorno psíquico le provocó la idea de que la víctima era su exmujer y le había "amargado la vida".

Los hechos sucedieron el 15 de abril de este año, sobre las 11:30 horas, cuando la víctima transitaba por la Avenida de Medina del Campo y se percató de que estaba siendo seguida por el procesado.

La mujer, que no conocía al acusado y sentía que le miraba de "mala manera", llegó un momento en el que decidió pararse para que el hombre se alejara de ella.

Sin embargo, el encausado comenzó a increparla y procedió a darle alcance mientras la mujer cambiaba de acera, para decirle: "¿Dónde vas, que te crees que te vas a escapar de mí?".

Tras intentar huir corriendo la víctima del lugar, el hombre propinó un puñetazo en la cara a la mujer y la cogió de las solapas para levantarla y tratar de tirarla por la barandilla del puente hacia el río, "con ánimo de acabar con su vida".

La víctima logró tirarse al suelo y colocarse en posición fetal, para evitar ser arrojada al cauce, pero comenzó a sufrir un gran número de patadas y puñetazos por parte del procesado mientras le gritaba en árabe.

Finalmente, fue auxiliada por unos viandantes que caminaban en ese momento por el lugar, siendo avisados a su vez los agentes de autoridad que procedieron a la detención del hombre.

El Ministerio Público califica estos hechos constitutivos de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, si bien, ante las circunstancias psíquicas del acusado, considera oportuno absolver al mismo.

Ahora bien, basándose en los artículos 101.1 y 2 del Código Penal, considera la imposición de una medida de seguridad consistente en el internamiento para ser sometido a tratamiento médico por un tiempo de cinco años, que será sustituida, al amparo del artículo 108 del citado texto legal, por la expulsión del territorio nacional.