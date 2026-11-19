Jack & Jones abre en Vallsur el mayor outlet en Castilla y León: con 500 m² y promociones del 19 al 21 de noviembre

Vallsur continúa ampliando y reforzando su oferta comercial con la llegada de Jack & Jones, que ha inaugurado hoy en el centro comercial vallisoletano el outlet más grande de la marca en Castilla y León.

Con una superficie de más de 500 metros cuadrados, la nueva tienda ofrece una gran selección de las colecciones de la firma internacional de moda masculina.

El establecimiento reúne las principales propuestas de la marca, desde sus reconocidas colecciones denim hasta básicos atemporales y prendas versátiles de estilo casual y urbano.

Además, incorpora también la colección infantil y juvenil de la marca, ampliando su oferta con opciones para los más pequeños y los jóvenes.

El nuevo establecimiento de Vallsur ofrece así un espacio completamente nuevo, con un concepto moderno y actual pensado para que los visitantes disfruten de una experiencia de compra cómoda, inspiradora y adaptada a las últimas tendencias.

Con motivo de su apertura, la marca ofrecerá una promoción especial de 3x2 en toda la tienda del 19 al 21 de noviembre, además de concursos, novedades exclusivas y muchas sorpresas para todos los visitantes durante los primeros días de apertura, así como regalos por compras superiores a 80 euros.

"Estamos muy satisfechos de dar la bienvenida a Jack & Jones a Vallsur, especialmente con una propuesta tan destacada como su outlet más grande de la firma en Castilla y León”, destaca Pilar Criado, responsable de Marketing de Vallsur.

La llegada de una marca “de referencia internacional como ésta nos permite seguir fortaleciendo nuestra oferta comercial con propuestas que responden a las demandas de nuestros visitantes y enriquecen la experiencia de compra en el centro", ha añadido.

Fundada en 1990, Jack & Jones se ha consolidado como una de las marcas internacionales de referencia en moda masculina, especialmente por sus colecciones vaqueras y su apuesta por prendas actuales y cómodas.

La marca combina moda actual y comodidad a través de colecciones que abarcan desde sus reconocidas propuestas denim hasta básicos atemporales y versátiles.