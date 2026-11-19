Cuatro heridos tras una colisión entre dos turismos en la N-601, en un pueblo de Valladolid

Cuatro personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos en el kilómetro 245 de la carretera N-601, en el cruce con la carretera VP-5506, en Moral de la Reina (Valladolid).

La sala de operaciones del 112 Castilla y León recibía una llamada de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid a las 16:42 horas de esta tarde de jueves, 19 de noviembre, informando del siniestro.

El 112 daba aviso del accidente al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se enviaba una ambulancia de soporte vital básico y más tarde una segunda, ya que eran cuatro las personas que requieren de asistencia.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido a una mujer y un varón de unos 70 años, a quienes se traslada en una de las ambulancias al Hospital Clínico Universitario; y a un varón de unos 55 años y otro de unos 25, trasladados al Hospital Río Hortega en la otra ambulancia de Emergencias Sanitarias.