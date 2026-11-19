Jesús Julio Carnero, candidato al Senado del Partido Popular por Valladolid para las elecciones generales del 29-N, en los soportales de la calle Cebadería Photogenic

El alcalde de Valladolid y candidato del PP al Senado defiende la viabilidad técnica del proyecto ferroviario, reclama recuperar el diálogo con el Gobierno de España y advierte de que “nadie debe dar nada por hecho” ante las elecciones del 29 de noviembre. Al cumplirse 50 años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, Carnero reivindica los valores de la Transición: “Esa convivencia, esa transición, esa moderación y ese diálogo se imponen hoy más que nunca”.

Carnero: “El soterramiento de Valladolid es irrenunciable y Feijóo ha manifestado su voluntad de llevarlo a cabo”

El soterramiento de las vías del tren fue la gran promesa electoral con la que Jesús Julio Carnero llegó a la Alcaldía de Valladolid. Un ambicioso proyecto para transformar una de las grandes ciudades de España, acabar con la fractura urbana que provoca el ferrocarril y construir una capital más cohesionada, sin la barrera que la divide en dos.

Sin embargo, ese sueño ha chocado con la oposición del anterior ministro de Transportes, Óscar Puente, el mismo que, cuando todavía aspiraba a ser alcalde, firmó ante notario, en mayo de 2011, su compromiso con el soterramiento.

Ahora, Carnero, que aspira a renovar su escaño en el Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre, ve en la posible llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa una oportunidad para recuperar un proyecto al que considera irrenunciable. Defiende su viabilidad técnica y sostiene que permitiría acabar con la división de la ciudad y liberar suelo para construir viviendas.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, el candidato popular carga contra la gestión de Puente, reflexiona sobre las tragedias ferroviarias de Adamuz y Urda y denuncia el deterioro de los servicios públicos. También reclama recuperar el diálogo y los valores de la Transición, al tiempo que reivindica su doble condición de alcalde y senador porque “Valladolid se defiende desde Valladolid, pero también desde Madrid”.

Ante la cita electoral, advierte contra la desmovilización del centroderecha: “Nadie debe dar nada por hecho, porque nada está hecho”.

Pregunta.- En los últimos días se ha generado una gran polémica, e incluso cierta confusión, por las palabras que dirigió a Alberto Núñez Feijóo sobre la urgencia nacional de revisar las infraestructuras ferroviarias después de los terribles accidentes que hemos sufrido. Algunos interpretaron que le estaba dando carta blanca para, en caso de que sea el próximo presidente del Gobierno, renunciar al soterramiento de las vías del tren en Valladolid. ¿Es cierto?

Respuesta.- Rotundamente, eso no es así. Tanto es así que no solo este alcalde, sino el propio candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado de voluntad política y de compromiso con esta ciudad y con el soterramiento. Él ha señalado que, si es técnicamente viable, existe esa voluntad y ese compromiso político.

Por mi parte, como he manifestado en multitud de ocasiones, el soterramiento es irrenunciable. Soterrar las vías del tren a su paso por Valladolid es irrenunciable.

Bien es cierto que estamos en un momento crítico y nos encontramos ante una circunstancia esencial a la hora de abordar y priorizar las actuaciones: el mantenimiento de la seguridad. Y digo mantenimiento porque la seguridad ha dejado de existir y, por tanto, hay que desarrollar una política de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. Eso supone auditar su estado y, a partir de ahí, tomar las decisiones que correspondan.

Por tanto, el soterramiento de las vías del tren en Valladolid es irrenunciable. Existe un compromiso y una voluntad política de que se materialice, tanto por mi parte como por las manifestaciones que ha realizado el propio presidente del Partido Popular.

P.- Ese compromiso de Feijóo con el soterramiento, condicionado a que sea técnicamente posible, también ha generado suspicacias. Algunos han insinuado que usted no cree que sea viable, a pesar de los informes encargados por el Ayuntamiento que avalan una solución mediante muros pantalla.

R.- Es técnicamente posible porque así lo han manifestado los informes de los que disponemos hasta la fecha.

Vamos a poner un poco de sentido común. Parece evidente que puede ser técnicamente posible un soterramiento de las vías del tren en Valladolid cuando el estado actual de la técnica permite realizar obras de ingeniería de muchísima mayor envergadura. Las hay a lo largo y ancho del mundo.

Pero es que, además, en Valladolid tenemos iniciado el soterramiento precisamente a la altura del Pinar de Antequera. Por tanto, técnicamente es posible.

Si alguien quiere hablar de los niveles freáticos, que mire dónde está el aparcamiento de Isabel la Católica, al lado del río Pisuerga, que se encuentra a una cota más baja de la que tendrá el propio soterramiento.

Por tanto, desde un punto de vista técnico, el soterramiento es posible, más allá de que se haya intentado boicotear esa posibilidad por parte del anterior alcalde de la ciudad y anterior ministro de Transportes.

P.- La plataforma por el soterramiento de Valladolid ha anunciado que pedirá al nuevo Gobierno la paralización inmediata de las obras de la estación de tren, precisamente porque la profundidad de sus cimientos podría impedir cualquier posibilidad de soterramiento. ¿Usted también solicitará esa paralización?

R.- Lo primero que haré con el nuevo Gobierno, que espero, deseo y trabajo para que esté presidido por Alberto Núñez Feijóo, será conocer el proyecto de la estación de trenes de Valladolid.

Porque, aunque a usted y a sus lectores les parezca mentira, esa es la realidad: desde el Ayuntamiento de Valladolid tenemos un total y absoluto desconocimiento de dicha actuación.

Una vez que Núñez Feijóo sea presidente, podremos conocer de primera mano en qué consiste el proyecto y en qué grado de ejecución se encuentra para tomar las medidas correspondientes.

Alguien insinuaba que estas obras imposibilitaban el soterramiento. Vuelvo a mi argumentación anterior: el estado de la técnica y de la ciencia permite casi todo desde el punto de vista de una obra de ingeniería de esta envergadura.

“Desde el Ayuntamiento de Valladolid tenemos un desconocimiento total y absoluto de la actuación de la nueva estación de tren”

Podrían dificultarlo en el caso de que la actuación estuviera muy avanzada y se hubiera ejecutado de manera consciente para evitar el soterramiento, pero no imposibilitarlo.

Por tanto, desde un punto de vista técnico, todo juega a favor del soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid.

¿Por qué? Porque es un proyecto que, antes o después, esta ciudad tiene que abordar si queremos que sea una ciudad cohesionada y no una ciudad partida por la mitad.

Pero es que, además, empieza a producirse un hecho que constituye uno de los problemas más preocupantes y graves que tenemos los españoles y también los vallisoletanos: la necesidad de suelo para construir viviendas.

El soterramiento va a posibilitar precisamente que aflore nuevo suelo para nuevas viviendas. Por tanto, todas las circunstancias favorecen que este proyecto pueda llevarse a cabo.

Hay que retomar, sobre todo y ante todo, algo en lo que insistí al presidente Feijóo el día que estuvo en precampaña en Valladolid: tenemos que recuperar algo que hemos perdido, que es el diálogo.

Jesús Julio Carnero, candidato al Senado del Partido Popular por Valladolid para las elecciones generales del 29-N Photogenic

Yo, por más que lo he intentado con el Gobierno de España, me he dado de bruces. Ustedes lo saben. Han sido muchísimas las cartas que he remitido al anterior ministro de Transportes y Movilidad Sostenible y la callada fue la respuesta. Una y otra vez.

Es tal el grado de obcecación, de no querer escuchar a Valladolid, a su alcalde y a la actual representación de la ciudad, que resulta inaudito. No conozco un caso semejante, con tanto empeño en querer seguir, entre comillas, mandando en una ciudad.

“Han sido muchísimas las cartas que yo he remitido al anterior ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Y la callada fue la respuesta”

Ayer, miércoles 18, se cumplieron exactamente 50 años de la aprobación de la Ley para la Reforma Política. Aquella ley fue una especie de espita democrática que nos permitió a todos los españoles convivir y transitar desde una dictadura hacia una democracia.

Esa convivencia, esa transición, esa moderación y ese diálogo se imponen hoy más que nunca, después de 50 años.

Apelar a ello no es algo casposo ni ñoño. Es una realidad de convivencia que nos va a permitir a todos los españoles salir adelante, prosperar económica y socialmente y seguir ganando cuotas de bienestar dentro de la democracia.

¿Por qué digo todo esto? Porque lo que está en juego en este momento es precisamente ese nivel de convivencia y nuestro proceso democrático.

Y lo señalo porque, en la actitud del anterior ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, al menos en lo que corresponde a Valladolid y Castilla y León, lo que ha habido es una imposición, un intento de anular la autonomía municipal, como si esta fuera de una categoría inferior o directamente no existiera.

Y resulta que nosotros, los castellanos y leoneses, inventamos todo esto de la autonomía municipal en Brañosera.

Escuchar a los municipios es escuchar a sus habitantes y a la base del poder democrático. Eso se perdió con la actitud que mantuvo el anterior ministro con este Ayuntamiento y con otros muchos lugares de nuestra tierra.

Ahí están, por ejemplo, la supresión de servicios ferroviarios en Medina del Campo o en Puebla de Sanabria.

P.- Conviene recordar que, antes de ser alcalde, Óscar Puente firmó ante notario su compromiso con el soterramiento de las vías en Valladolid. Cuando llegó a la Alcaldía se echó atrás y, posteriormente, como ministro, trató de bloquear cualquier intento de recuperarlo. ¿Cree que este giro radical es otro ejemplo de los cambios de opinión del sanchismo?

R.- Es el producto por antonomasia de lo que es el sanchismo. Hubo un tiempo en el que yo le llamaba “Mini Sánchez”, y creo que estaba bien traído porque era una especie de Sánchez en miniatura.

Pero usted lo ha expresado muy bien. Como candidato a la Alcaldía de Valladolid, firma ante notario que va a traer el soterramiento a la ciudad. Como alcalde, traiciona al notario y a los vallisoletanos. Y como ministro de Transportes no solo no retoma el soterramiento de las vías del tren a su paso por Valladolid, sino que permite que se lleven a cabo soterramientos en otros lugares de España.

Por lo tanto, tan malo no debe de ser el soterramiento si lo está promoviendo y procurando en otros puntos del país. Por recordar solo algunos, Montcada i Reixac, en Cataluña; Bilbao, en la costa cantábrica, o Torrelavega, también en Cantabria.

Óscar Puente firmó ante notario su compromiso con el soterramiento ferroviario de Valladolid el 11 de mayo de 2011, durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año, cuando era candidato del PSOE a la Alcaldía.

P.- Seamos prácticos. Supongamos que existe voluntad política del nuevo Gobierno de España y que el Ayuntamiento también puede participar en la financiación, porque los números podrían salir con la venta del suelo liberado. O incluso que se plantea como una operación pública, sin vincular necesariamente la financiación a la venta de ese suelo. ¿Qué plazos serían realistas? ¿Con qué se daría por satisfecho si se consiguiera avanzar en los próximos cuatro años?

R.- Se lo voy a resumir de forma muy clara. ¿Con qué se conforma este alcalde? Con que el 29 de noviembre el Partido Popular gane las elecciones y, a partir de ahí, iniciemos una nueva etapa, nos pongamos a hablar, analicemos el estado de las infraestructuras de este país y recuperemos la seguridad en el tren, que es fundamental y esencial.

Estas elecciones van de evitar un punto de no retorno en el caso de que continuara el sanchismo, desde el punto de vista de mantener el consenso y los valores de la Transición democrática española.

Pero también van de que los servicios públicos funcionen.

Fíjese que no he aludido a la corrupción. Estoy hablando de algo tan sencillo como que España funcione, de que funcionen las infraestructuras ferroviarias, de que volvamos a recuperar los índices educativos que teníamos en PISA y de que sigamos siendo un país respetable desde el punto de vista de las relaciones internacionales.

Durante estos años hemos tenido que pasar por el trance de lo acontecido en el Sáhara y de lo que está sucediendo ahora en Ceuta.

Tenemos que recuperar la posición que nunca debimos abandonar en el orden internacional, la de un país con una tradición importantísima en política exterior.

Todos esos aspectos están en juego, junto con la necesidad de seguir dentro del cauce y del marco de la Constitución de 1978.

Lo primero que tenemos que hacer es conseguir que los servicios públicos vuelvan a funcionar, que es tanto como decir que este país vuelva a funcionar, porque ha dejado de hacerlo. El tren es un buen exponente de ello.

Por eso solo barajo una fecha: el 29 de noviembre, las elecciones generales.

A partir de ahí, ojalá los españoles den su confianza a Alberto Núñez Feijóo. Espero que así sea por el bien de España y por el bien de Valladolid.

Después habrá tiempo para sentarnos, conocer el proyecto de la estación de trenes, que el alcalde de la ciudad desconoce, analizarlo, adoptar los acuerdos correspondientes y ponernos a hablar de manera tranquila, sosegada y prudente de todas estas cuestiones.

P.- Cuando habla del estado de las infraestructuras ferroviarias y del transporte en general, lo hace con conocimiento de causa, puesto que ha presidido la Comisión de Transportes del Senado. ¿Cómo ha vivido las tragedias de Adamuz y Urda y las informaciones que se están conociendo después, como las relativas al balasto presuntamente defectuoso contratado por Adif, la falta de mantenimiento o las carencias de personal?

R.- Estoy viviendo todo esto con muchísima perplejidad, con muchísimo desasosiego y con una sensación de pena terrible.

Le voy a contar algo muy importante. Yo tenía al entonces ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a mi lado, en agosto de 2024, cuando presidía la Comisión de Transportes del Senado, y él manifestó que el tren en España vivía el mejor momento de su historia.

Yo me tuve que pellizcar, materialmente, porque no daba crédito a lo que estaba escuchando.

En aquel entonces, y quiero subrayarlo, lo que ya se estaba produciendo era un deterioro del servicio ferroviario, con cancelaciones, retrasos y una situación caótica en Renfe. Y todavía no habían ocurrido los dos lamentables y desgraciados accidentes de Adamuz y Urda.

“Estoy viviendo las tragedias ferroviarias con muchísima perplejidad, con muchísimo desasosiego y con una sensación de pena terrible”

Por lo tanto, todo lo que ha venido después ha agravado una realidad que ya existía cuando tuvimos que escuchar al ministro decir aquello. Si no fuera por lo triste que resulta padecer las cancelaciones y los retrasos de los trenes, habría sido motivo de chanza.

Y no estoy hablando de los accidentes, que llegaron posteriormente.

Pero es que no hay que acudir únicamente al transporte ferroviario para comprobar que los servicios públicos no funcionan en este país.

Aquí llevamos como número uno de la lista al Congreso de los Diputados al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible y exalcalde de Valladolid. Y de número dos, que ahora parece que va a pasar a ser la número uno, llevamos a Ana Redondo.

Fíjese en el problema que tiene su ministerio con las pulseras de alejamiento de los maltratadores, cuando están apareciendo informaciones en los medios de comunicación que sostienen que ella conocía que esas pulseras eran defectuosas.

¿De qué estamos hablando? De unos servicios públicos que funcionan de forma, cuanto menos, irregular y que producen situaciones muy lamentables en la vida y en la libertad de las personas.

Estamos asistiendo a una situación en la que España, con el sanchismo, no funciona.

P.-Ana Redondo ha responsabilizado a su antecesora de los problemas con las pulseras, como si la anterior ministra no hubiera formado parte del mismo Gobierno de España que preside el PSOE.

R.- Dice que es una cuestión que viene de los tiempos de Irene Montero. Pero, fuera de la época que fuera, lo cierto es que ella no ha reconducido la situación.

Además, según están publicando los medios de comunicación, existe un reconocimiento de que el sistema no estaba funcionando y no se hizo nada para solucionarlo. Estamos hablando de las pulseras de alejamiento de los maltratadores respecto de las mujeres.

Todo esto nos coloca ante un Estado ineficiente, no operativo, que no favorece la igualdad, sino que, con esta actuación, procura la mayor de las desigualdades que puede haber entre hombres y mujeres: precisamente el maltrato y todo lo relacionado con la violencia de género.

P.- Volvamos a la campaña electoral. Usted encabeza la lista del Partido Popular al Senado por Valladolid y, al mismo tiempo, es alcalde de la ciudad. En la anterior legislatura recibió críticas por esa doble condición, aunque no perciba un sueldo como alcalde, lo que supone un ahorro para el Ayuntamiento. ¿Hasta qué punto es importante que el alcalde de una gran ciudad tenga un escaño en las Cortes Generales?

R.- No solo es importante, sino que es muy deseable.

En primer lugar, no estamos hablando de algo inédito que yo haya puesto en marcha. Tomás Rodríguez Bolaños, alcalde de Valladolid, en paz descanse, fue diputado nacional al mismo tiempo que ejercía como alcalde.

Otros alcaldes de capitales de provincia de España también han sido diputados o senadores. Y ahora son muchos los alcaldes o candidatos a las alcaldías que se presentan en las listas al Congreso y al Senado.

Piense, por ejemplo, en la candidata a la Alcaldía de Segovia que también se presenta al Senado, o en las alcaldesas de Valencia, Huelva y Santander, o en el alcalde de Toledo.

Por tanto, no es algo inédito ni negativo si cada vez son más los alcaldes que se incorporan a esa situación.

¿Cuál es la reflexión que debemos hacer? Lo primero que hay que tener muy claro es que la prioridad es la Alcaldía de Valladolid.

Pero Valladolid se defiende en Valladolid y también se defiende en Madrid. Y se defiende en la cámara de representación territorial por excelencia, que es el Senado.

En la pasada legislatura éramos alrededor de 80 alcaldes en el Senado. Éramos representantes del territorio, que es precisamente lo que debe estar representado en esa cámara.

¿Y quiénes deben representar al territorio? Los alcaldes, los concejales, los presidentes de las diputaciones, los diputados provinciales... Es decir, quienes conocen y representan directamente sus respectivos territorios.

Estamos hablando de algo lógico y que tiene todo el sentido. Si fuera ilógico, la propia Constitución y la ley electoral lo prohibirían. Y no solo no lo prohíben, sino que establecen que es compatible. Porque el Senado es la cámara de representación territorial por antonomasia.

Insisto: Valladolid se defiende desde Valladolid, por supuesto, todos y cada uno de los días, pero también desde Madrid. Porque se es senador, pero, sobre todo, se es alcalde.

P.- ¿Cree que la percepción de que habrá un cambio de ciclo político puede provocar una desmovilización del electorado de centroderecha? ¿Considera que no hay que dar ningún voto por hecho y que es necesario luchar cada uno de ellos hasta el final?

R.- Antes me preguntaba qué tiempos nos íbamos a marcar a partir de las elecciones para abordar el soterramiento y yo le contestaba que lo primero es el 29 de noviembre.

Lo primero es el 29 de noviembre y aquí todos los votos son necesarios. Todos los votos que se den al Partido Popular son votos necesarios que favorecen ese cambio de ciclo.

Por tanto, que nadie se quede en su casa, que todos acudan a votar, que voten al Partido Popular y al proyecto de Núñez Feijóo, que es un proyecto serio, responsable, con experiencia y que mantiene como prioridad la convicción de que la Constitución de 1978 sirvió, sirve y ha de seguir sirviendo en el futuro.

Por tanto, nadie puede quedarse en casa y nadie debe dar nada por hecho, porque nada está hecho.

“Valladolid se defiende, por supuesto, en Valladolid, pero también se defiende en Madrid”

R.- En primer lugar, porque nosotros hemos demostrado a lo largo del tiempo solvencia en la gestión de los problemas de los vallisoletanos y de los españoles.

En segundo lugar, porque, desde el punto de vista más cercano a la ciudad y la provincia de Valladolid, nos está yendo muy bien con un Gobierno de la Junta de Castilla y León presidido por Alfonso Fernández Mañueco, que favorece a nuestra ciudad y a nuestra provincia.

Y necesariamente nos tiene que ir mucho mejor con un Gobierno de España presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Es necesario que exista una confluencia entre el Gobierno de España, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid, así como los distintos ayuntamientos de la provincia, para que esa colaboración redunde en el bienestar social y económico de los vallisoletanos.

España tiene que volver a funcionar y Valladolid tiene que ser un motor, un engranaje clave de ese funcionamiento. Para ello es necesario apostar por un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo.