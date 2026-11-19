El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en la inauguración de la jornada 'Sondersland', este jueves en la Cúpula del Milenio de la capital vallisoletana Rubén Cacho ICAL

El alcalde de Valladolid apuesta por el talento joven en un evento con 1.400 estudiantes: "Queremos fidelizarlo"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este jueves el encuentro Sondersland 2026 en la Cúpula del Milenio, un evento organizado por Trivu por el que pasarán un total de 1.400 jóvenes de la ciudad con el objetivo de acercarles una visión optimista de su futuro profesional.

Carnero ha destacado el carácter diferente de la jornada y ha agradecido a Trivu y a su CEO, Pablo González, "el que faciliten una jornada de este tipo, que es una jornada distinta, es una jornada que desde el entretenimiento trata de captar la atención desde todo lo que tiene que ver con el talento".

También ha valorado la participación de Michelin, la Fundación Renault y Caja Rural de Zamora, que aportan testimonios jóvenes.

El alcalde ha subrayado que el talento es "consustancial a la manera de ser de todos nosotros, los vallisoletanos", y lo ha vinculado a sectores clave como la industria agroalimentaria, la automoción, el videojuego y la innovación en imagen.

"¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando somos jóvenes no sabemos de esos talentos que tenemos y tenemos que hacer que alumbre, tenemos que buscar ese chispazo que encienda el talento que cada uno de nosotros llevamos, atesoramos, porque todos somos talentosos o habilidosos en un ámbito", ha afirmado Carnero.

Desde el Ayuntamiento, ha insistido, "tenemos muy claro que queremos, por supuesto, retener nuestro talento, el talento vallisoletano, nuestros jóvenes", y ha añadido que hay que "retenerlo" y, sobre todo, "fidelizarlo".

"Fidelizar, retener el talento, además de hacer que alumbre ese talento que a muchos jóvenes les cambiará la visión desde hoy por la mañana cuando han llegado a cuando acaban saliendo", ha concluido.

Una experiencia "única"

Por su parte, Pablo González, CEO y fundador de Trivu, que organiza el encuentro, ha explicado que el objetivo es "acercar una visión más optimista, más constructiva, de mucha más ilusión" en un momento vital clave: el inicio de la carrera profesional.

"Más de 1.000 jóvenes que van a vivir una experiencia única, que ya ha estado en varias ciudades de nuestro país", ha detallado.

González ha incidido en la necesidad de que los jóvenes sientan que en Valladolid "tienen oportunidades que la pueden aprovechar" y "que tienen talento".

"Recordar a la gente joven que hay muchas oportunidades, que tienen mucho potencial, y que da igual dónde están, de dónde vengan, lo importante es todo aquello que estén dispuestos a hacer", ha señalado.

El formato busca hacerlo "en un lenguaje que sea el suyo, que lo entiendan, que lo aprovechen y que lo disfruten", mezclando perfiles universitarios, de formación profesional e institutos de todas las ramas y sectores.

Sobre el contexto actual, el fundador de Trivu ha reconocido que "el ruido constante, las noticias negativas, hacen que sea difícil que la gente joven tenga ilusión por el mundo que viene", pero ha defendido "una cara B" que, sin obviar los retos, pone de manifiesto "la cantidad de oportunidades y las posibilidades que existen".

"Por supuesto que hay miedo, pero creo que por encima del miedo lo que tiene que vencer es la ilusión, la responsabilidad individual y esa energía que el talento joven tiene en nuestro país", ha afirmado.

Sondersland Valladolid se consolida así como un espacio de inspiración y conexión para la generación que empieza su camino profesional en la capital vallisoletana, con el respaldo institucional del Ayuntamiento y el impulso de Trivu.