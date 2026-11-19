Belén Rollán, trabajadora de Renfe con 43 años de experiencia. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Belén (59), electricista de Renfe con 43 años de experiencia: “La enseñanza de los veteranos a los nuevos se está perdiendo”

Belén Rollán Marcos es una mujer de 59 años que lleva 43 trabajando en Renfe. El pasado martes, 17 de noviembre, se concentraba en Valladolid para reclamar un “ferrocarril seguro” tras los trágicos accidentes de Adamuz y este último de Urda.

“Viví con mucho dolor y angustia ambas tragedias. Llevo el ferrocarril muy dentro”, explica la salmantina en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Trabaja, en la actualidad, como electricista-electrónica en los talleres de Renfe en Valladolid. Labor que desempeña desde hace 36 años.

“Cuando yo entré había gente que tenía experiencia y aprendí de ella. La enseñanza de los veteranos a los nuevos se está perdiendo. No hay traspaso de conocimiento con los nuevos trabajadores porque ellos vienen y nosotros nos jubilamos”, explica.

Su vida y Renfe

“Soy una trabajadora de Renfe, de toda la vida. Mi abuelo y mi padre también eran ferroviarios. Además, en la actualidad, mi hijo trabaja en Adif, así que seguimos con la saga”, asegura, en declaraciones a este periódico, Belén Rollán.

Nació en Salamanca y, con 16 años, llegó hasta la Escuela de Aprendices de Renfe que se ubicaba en el Polígono de Argales de Valladolid, donde completó tres años de formación. Lo hizo en la última promoción, la número 38.

“Nuestra promoción estudió para talleres y en el último curso nos cambiaron las especialidades porque había necesidades en otros puestos de trabajo. Nos dieron a elegir y me decanté por telecomunicaciones. Estuve tres años en Salamanca y después volví a Valladolid para ejercer la labor de electricista-electrónica en los talleres de Renfe donde acumulo 36 años de experiencia”, nos cuenta.

La base de mantenimiento integral de Renfe en Valladolid se encuentra en el Camino de Fuente Amarga, en la zona del páramo de San Isidro. Todo, tras su traslado definitivo desde el antiguo emplazamiento del Paseo Farnesio / Arco de Ladrillo.

Su labor

“Las electricistas-electrónicas nos encargamos de verificar, probar, arreglar y comprobar todos los elementos eléctricos y cableados del tren para que todo funcione correctamente”, explica nuestra entrevistada.

Belén Rollán, tras 43 años en Renfe y 36 de ellos como operadora electricista-electrónica en Valladolid, afirma que, en la actualidad, “trabaja en la zona de neumática de freno donde se reparan componentes mecánicos y eléctricos de los trenes”.

“Después del reparado se chequean en un banco de pruebas”, afirma.

Conocimiento y seguridad

“Cuando yo entré había gente que nos traspasó su experiencia y aprendíamos de ella. Ahora, cuando llegan los nuevos es porque nos jubilamos los demás. La enseñanza de los veteranos a los nuevos se está perdiendo. No hay traspaso de conocimiento y experiencia con los nuevos trabajadores porque ellos vienen y nosotros nos vamos”, indica Belén.

Los nuevos empleados “necesitan estar con gente para adquirir todo el conocimiento necesario antes de ejercer la función que se les asigne”, añade nuestra entrevistada. “Esa experiencia que a mí me dieron mis veteranos no la tienen ahora nuestros nuevos compañeros”, recalca.

La electricista-electrónica añade que “los trenes son seguros” a pesar de los acontecimientos de las últimas fechas y no duda en afirmar que “yo viajo en ellos y he ido segura hasta Madrid a 300 kilómetros/hora por la vía”.

Inversión

Belén Rollán también afirma que “están externalizadas muchas cargas de trabajo” y “lo que necesitaríamos para evitar esto sería aumentar más la plantilla” para que esas labores “las realizaran desde el personal ferroviario que está especializado en ello”.

Ella lo tiene claro. Hay que “apostar por la inversión y por aumentar el personal en Renfe y en Adif”.

Además, asegura, que es “imprescindible invertir en material convencional y no solo en alta velocidad” porque “el ferrocarril es básico para muchas personas que lo utilizan como medio de transporte para ir a trabajar a diario”.

Salarios y futuro

“La gente que está en Adif y Renfe no nos podemos quejar mucho, ahora mismo, de los salarios. Se cobra bien. Unos mejor que otros”, explica Belén Rollán.

Nuestra entrevistada señala que le queda poco para jubilarse, pero “espera que todo vaya a mejor”, que “haya más inversión” y que se apueste por el “traspaso de conocimientos” entre los que más experiencia tienen y los que entran nuevos a trabajar.

“Sobre todo espero que esa transferencia de conocimiento se lleve a cabo en los puestos donde hay una mayor responsabilidad y que, cuando los nuevos empiecen a ejercer la profesión, estén bien preparados”, explica.

“Espero que el ferrocarril siga siendo público y de calidad”, finaliza Belén Rollán.