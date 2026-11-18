Rodrigo Nieto durante la rueda de prensa El ESPAÑOL

Valladolid amplía las ayudas para personas dependientes y adjudica tres lotes de empleo para mujeres vulnerables

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado dos medidas de carácter social.

Por un lado, ampliará las ayudas destinadas a personas dependientes para facilitar su autonomía y permanencia en el domicilio.

Por otro, ha adjudicado tres de los cuatro lotes del programa municipal de inserción laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia machista.

En el primer caso, el Consistorio ha incrementado en 16.431 euros el presupuesto de la convocatoria de ayudas técnicas individuales para 2026.

La dotación inicial era de 60.000 euros, pero el aumento permitirá alcanzar los 76.431 euros y atender a un mayor número de beneficiarios.

Estas subvenciones están destinadas a facilitar la adaptación de los hogares y la adquisición de productos de apoyo.

El objetivo es mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con dependencia, además de favorecer que puedan permanecer en sus viviendas.

La convocatoria contemplaba la posibilidad de ampliar el presupuesto hasta un máximo de 88.000 euros, en función de las solicitudes recibidas.

Una vez cerrado, el pasado 30 de septiembre, el plazo del segundo procedimiento y evaluadas las peticiones favorables, el Ayuntamiento ha considerado necesario aumentar los fondos disponibles.

Formación y empleo

La segunda medida se centra en mejorar las oportunidades laborales de mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia machista

. El Ayuntamiento ha aprobado la adjudicación de tres de los cuatro lotes del contrato para desarrollar este programa municipal, que combina formación, orientación y acompañamiento personalizado.

El contrato cuenta con un presupuesto de 189.158 euros para los dos primeros años, aunque contempla la posibilidad de dos prórrogas anuales.

De esta forma, podrá prolongarse hasta un máximo de cuatro años.

La mayor parte de los fondos, aproximadamente el 70%, se destinará a formación vinculada a certificados profesionales.

Se busca mejorar la cualificación de las participantes y facilitar su acceso al mercado laboral.

En concreto, el primer lote, dedicado a la formación en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, se ha adjudicado a la UTE ENCLAVE-SUMANDO VIDA por 23.881 euros anuales.

El segundo, centrado en la gestión de llamadas de teleasistencia, será desarrollado por ENCLAVE FORMACIÓN por 15.096 euros al año.

La propuesta incluye seis horas adicionales de tutoría individualizada, orientación formativa y seguimiento por participante.

Por su parte, MAINJOBS INTERNACIONAL EDUCATIVA Y TECNOLÓGICA se encargará de la formación en identidad digital y herramientas tecnológicas para la búsqueda de empleo. Este tercer lote se ha adjudicado por 24,98 euros la hora. El cuarto ha quedado desierto.

El programa también contempla formación en competencias digitales, manejo de herramientas informáticas, portales de empleo, administración electrónica e inteligencia artificial. Todo ello se complementa con orientación laboral y atención personalizada.

Los resultados del pasado año reflejan el alcance de esta iniciativa. Durante 2025, el Programa de Inserción Laboral atendió a 102 mujeres a través de las profesionales del Centro Municipal de Igualdad.

Cada participante recibió una entrevista individual para analizar sus necesidades y demandas relacionadas con el empleo. A partir de ahí, se realizaron 122 derivaciones a los distintos recursos del programa.

De ellas, 31 estuvieron relacionadas con la obtención de certificados profesionales, 54 con la mejora de las competencias digitales para buscar trabajo y otras 37 con servicios de orientación laboral.

Las cifras muestran que algunas mujeres recurrieron a varios servicios para mejorar sus posibilidades de encontrar empleo.

El programa se financia habitualmente mediante subvenciones transferidas a las entidades locales por la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

No obstante, el Ayuntamiento ha previsto asumir el coste con fondos municipales si no recibe la subvención correspondiente al periodo 2026-2027.

La continuidad de esta iniciativa permitirá mantener las acciones de formación y acompañamiento, así como incorporar nuevas especialidades para reforzar la autonomía económica y personal de las participantes.