El policía nacional de Medina recibió más de 10 puñaladas y su atacante tiene antecedentes por agresión sexual

El policía nacional de Medina del Campo recibió más de 10 puñaladas y su atacante tiene antecedentes por agresión sexual. Así lo confirmó el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, que se desplazó este martes hasta la localidad vallisoletana.

Rivero acudió a la localidad tras el apuñalamiento de un agente de la Policía Nacional dentro de la comisaría y lanzó un duro mensaje. "Una vez más tenemos que dar la triste noticia de que un compañero ha sido agredido en su puesto de trabajo", afirmó.

Y señaló que "un compañero estando en la comisaría ha resultado agredido por varias puñaladas por parte de una persona que tiene varios antecedentes" y que "parece ser que tenía una detención la semana pasada por una agresión sexual".

"Ha accedido a la comisaría y como el compañero estaba solo, las puñaladas pueden superar las 10, había una intención clara de acabar con su vida", apuntó.

El hecho se produjo a primera hora de la tarde del martes cuando un hombre accedió a las dependencias policiales de Medina del Campo con un arma blanca y atacó al agente que se encontraba en la entrada.

El policía resultó herido de gravedad, fue intervenido en el Hospital Comarcal de la localidad y, una vez estabilizado, ha sido trasladado a Valladolid. El agresor fue detenido poco después en las inmediaciones.

Rivero insistió en que el compañero "se ha enfrentado él solo" a la agresión y apuntó que "por suerte hemos podido localizar a la persona que tenía intención de asesinar al compañero y se le ha detenido".

Añadió que "han conseguido estabilizarlo y le deseamos una rápida y pronta recuperación».

Profesión de riesgo

El dirigente sindical aprovechó la comparecencia para contextualizar el ataque dentro de la situación estructural del cuerpo.

"Nos sorprendemos más con que todavía hoy la Policía Nacional siga sin ser considerada profesión de riesgo, el catálogo de puestos de trabajo está sin actualizar desde 2008 y eso produce una falta de compañeros que pudieran socorrer a nuestro compañero", afirmó.

Y amplió: "Las tasas de criminalidad en toda España están incrementándose y si hay menos policías la sensación de seguridad está mucho más debilitada. Los compañeros no pueden enfrentarse en condiciones de seguridad y eso redunda en la seguridad ciudadana", denunció.

Rivero señaló que "es una de las profesiones que más agresiones recibe. "Somos una de las profesiones más peligrosas que hay pero todo el mundo entiende que somos una profesión de riesgo menos el Gobierno que lleva más de 40 años sin reconocernos la profesión de riesgo para Policía Nacional y Guardia Civil", zanjó.

Tanto el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, como la Delegación del Gobierno en Castilla y León han expresado su apoyo al agente herido y a la plantilla de la Policía Nacional.