"Mi hijo estaba muy preocupado, se estaba cogiendo un trauma él solo por cómo iban a saber los Reyes Magos dónde iba a estar. Ahora dice que sí que va a hacer la carta. Es tranquilidad para él, para mí y para todos".

Este relato resume la montaña rusa en la que se encuentra la vida de Loli Álvarez García, madre de tres hijos y con un 71% de discapacidad, que desde hace unos años convive con la amenaza de ser desahuciada de su casa en Laguna de Duero (Valladolid) por el embargo de los terrenos de la antigua empresa de su padre, donde está construida la vivienda.

Este jueves 19 de noviembre, Loli, su marido, que no tiene trabajo, y sus tres hijos, de 19 meses y 10 y 8 años, iban a ser desahuciados, pero un cambio en la posición del Banco Santander ha abierto la posibilidad de estudiar nuevas posibilidades y, sobre todo, les ha dado más tiempo y la certeza de que podrán pasar la Navidad en su casa.

Hace no mucho tiempo, Loli tenía asumido que tendrían que pasar las navidades "separados", pues ella, junto a su marido y su bebé, se iba a marchar a un "estudio/hotel" a vivir y sus hijos más mayores se irían con una de sus tías.

Ahora, han recuperado la esperanza después de esta nueva paralización del desahucio, que no es la primera. Pero sí hay algo diferente con respecto a las anteriores y es el cambio en la perspectiva con la que el Banco Santander afronta el conflicto tras conocerse el caso en los medios de comunicación.

La historia de Loli

Con un perfil de vulnerabilidad acreditado, Loli lleva sufriendo la pesadilla del desahucio hipotecario desde hace varios años. Ella asume las consecuencias, pero su principal reivindicación pasa por conseguir una alternativa habitacional digna para ella y su familia.

La vivienda, en terrenos de una antigua empresa de su padre, fue embargada por la entidad bancaria a raíz de una deuda que se originó como consecuencia de la crisis económica de principios del siglo XXI.

El progenitor dejó de cobrar dos millones de euros, con los que contaba, que le debía una empresa de Barcelona que terminó entrando en concurso de acreedores. Después llegaron los problemas de salud, hasta el punto de sufrir dos ictus, que le provocaron la imposibilidad de poder atender el día a día de su compañía.

Finalmente, la empresa terminó cerrando y los terrenos quedaron al albur del banco, que los absorbió como pago de esa deuda que se había generado.

Tras años de batalla judicial, el pasado 22 de octubre todo apuntaba a la ejecución definitiva del lanzamiento. En un movimiento desesperado, Loli optó por hacer público su caso. El juez, al mismo tiempo, decidió paralizar el desahucio y posponerlo hasta el 19 de noviembre, aunque esta vez sin opción a recurso.

Sin embargo, algo cambió. El Banco Santander decidió ofrecer a Loli y su familia una alternativa habitacional. Una propiedad de la entidad bancaria que, según asegura esta madre de Laguna de Duero, han admitido que necesita ser reformada antes de ser habitada.

Por eso, ahora se ha abierto un proceso de negociación, sobre las condiciones de esta alternativa, la reforma y los tiempos del alquiler. Fue el viernes pasado cuando el Banco Santander les notificó la intención de paralizar el proceso dos meses para negociar.

En este tiempo, Loli también pretende llevarles una propuesta, aunque no se cierra a la que el propio Banco ofrece, siempre que se cumpla el hecho de que sea una alternativa habitacional digna para los cinco miembros de su familia.

"Aceptamos la paralización del desahucio, obviamente, pero nos falta información. Yo no me cierro a ningún tipo de negociación y sé que no estoy ahora mismo para decir que no a nada", reconoce.

Pero, con tres hijos menores a cargo, asegura que no se va a meter "en un cuchitril". "No estoy pidiendo un chalé y no me cierro a esta vivienda, pero les voy a hacer propuestas", sostiene.

Paralelamente, Loli permanece a la espera de que surja una oportunidad de vivienda de emergencia a través de la Junta de Castilla y León, un proceso que está gestionando a través de los Servicios Sociales de Laguna de Duero.

Las propuestas de Loli

Sabiendo que lo que se abre ahora es un periodo de negociación, con la propuesta de la vivienda de Banco Santander, previa reforma, como alternativa, Loli plantea diferentes escenarios una vez concluya este tiempo.

Lo primero que avanza que quiere saber es si, en vez de marcharse a la vivienda que propone la entidad, puede quedarse en su vivienda "pagando hasta que me pueda marchar". En resumen, hasta que aparezca el recurso de emergencia a través de los Servicios Sociales.

Entiende, no obstante, "que esto es una finca, no solo una casa". "Tenemos dos meses para negociar, no me cierro a ninguna propuesta, tanto de ellos, hasta algo diferente, como las que yo pueda llevar", insiste.

Una de las principales dudas que le quedan es si la reforma de la vivienda que ofrece el Banco Santander dura por encima de estos dos meses de negociación. "Dónde me voy a meter durante ese tiempo de más", se pregunta.

En cualquier caso, esta nueva prórroga, esta vez motivada por el cambio de parecer del Banco Santander, implica un chute de moral para Loli y sus hijos. "Es tiempo. Yo durante todo este mes que me habían dado iba dos o tres días a Servicios Sociales y me tiraba toda la mañana con una mujer buscando vivienda pero en el parque privado", incide.

Esto le ha llevado a encontrarse con que es "súper difícil", más en una situación como en la suya, con recursos limitados. "Salía con dolor de cabeza y había días que me daba un bajón por otra jornada con respuestas negativas", señala.

Loli se muestra comprensiva con los propietarios, que tienen "miedo", más con perfiles como el suyo y con la legislación sobre la mesa que pone en duda la seguridad jurídica de los caseros.

La vallisoletana quiere demostrar, con todo esto, para casos como el suyo, que asegura son muchos, que todavía hay salidas. "En esta situación no estoy yo sola, hay mucha gente, y quiero que vea que se puede hacer algo", zanja.

Afronta estos dos meses con un pequeño remanso de tranquilidad, pero avanza que no va a parar hasta encontrar una solución definitiva. "Voy a seguir mirando, buscando, negociando y que sea lo que Dios quiera", sentencia, sabiendo que, al menos, podrá pasar la Navidad en casa junto a su marido y sus tres hijos.