Imagen de las columnas de humo que se pueden ver desde Valladolid. Cedida

Un incendio en unos transformadores eléctricos de Lingotes Especiales provoca una gran columna de humo

Un incendio declarado este miércoles en un establecimiento industrial (Lingotes Especiales) situado en la carretera de Fuensaldaña, en Valladolid, ha provocado una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

El servicio de emergencias 1-1-2 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando del suceso a las 16.22 horas.

Según han confirmado a este medio, los organismos desplazados hasta el lugar, el fuego afecta a unos transformadores eléctricos y no hay personas afectadas.

Tras recibir los avisos, el 1-1-2 ha movilizado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de Valladolid, además de alertar al Centro Coordinador de Emergencias y a las empresas suministradoras de electricidad y gas.

Asimismo, se ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico ante la posibilidad de que el incendio pudiera afectar a la circulación en la zona.

La intensa humareda, visible desde diferentes puntos de Valladolid, ha llamado la atención de numerosos vecinos, aunque por suerte no se han registrado daños personales.