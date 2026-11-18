Un guiso de garbanzos con setas, en una imagen de archivo ALLEKO iStock

Gran fiesta de garbanzos con setas el 22 de noviembre: degustación por 2 euros, música y ruta de tapas en bares

Boecillo se prepara para disfrutar de uno de los eventos gastronómicos más esperados de sus fiestas micológicas.

El próximo domingo 22 de noviembre, la localidad celebrará la X Fiesta de Exaltación del Níscalo con una propuesta que combinará música, gastronomía y solidaridad.

Se hará con una degustación de garbanzos con setas y níscalos en el Patio del Ayuntamiento.

La cita tendrá lugar a continuación del concierto del grupo Bendita Maldición, incluido en la V edición del Boecillo Niskalo-Rock.

Será una oportunidad para disfrutar de la gastronomía vinculada al mundo de las setas y compartir una jornada festiva en torno a uno de los productos más característicos de la temporada otoñal.

La degustación se celebrará en el Patio del Ayuntamiento de Boecillo y tendrá un carácter solidario.

Los asistentes podrán colaborar con un donativo mínimo de dos euros, cuya recaudación irá destinada a la Asociación La Sonrisa de Leire.

Cartel del Ayuntamiento de Boecillo. Cedida

La programación del domingo arrancará por la mañana con una ruta micológica y botánica por el Monte de Boecillo.

La actividad comenzará a las 9:30 horas desde la plaza Condes de Gamazo y contará con un máximo de 50 participantes.

Será necesario realizar inscripción previa en el Ayuntamiento. El precio será de dos euros para los mayores de 14 años, mientras que los menores de esa edad podrán participar gratuitamente.

Durante la salida habrá una parada para almorzar, por lo que cada participante deberá llevar su propia comida.

También se celebrará un taller para identificar las especies recogidas y una charla relacionada con el mundo de la micología.

Ya por la tarde llegará uno de los momentos más animados de la jornada. A las 13:30 horas, el Patio del Ayuntamiento acogerá el concierto de Bendita Maldición, con entrada gratuita.

Y, una vez finalizada la actuación, llegará el turno de la gastronomía con la degustación popular de garbanzos con setas y níscalos.

Una propuesta para acercar la cocina micológica a vecinos y visitantes y disfrutar de los sabores propios del otoño.

Boecillo, Herrera y Tudela

La degustación del domingo será el colofón de las XVII Jornadas Micológicas, que se desarrollarán del 19 al 22 de noviembre con actividades en Boecillo, Herrera de Duero y Tudela de Duero.

El sábado 21 tendrá lugar otra de las actividades principales: una salida para recolectar setas acompañados de guías.

Los participantes se organizarán en dos grupos, uno con salida desde la plaza Mayor de Herrera de Duero y otro desde la entrada del Pinar de Santinos, en Tudela de Duero.

Las salidas comenzarán a las 9:30 horas y tendrán un máximo de 70 personas por grupo. La inscripción deberá realizarse previamente en cada ayuntamiento.

En Herrera de Duero también habrá una degustación de patatas con setas y níscalos a las 13:30 horas, en la plaza de la Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora.

El donativo mínimo será de dos euros y se destinará a la Asociación de Vecinos de Herrera de Duero-Plataforma contra la Planta de Biometano.

Por su parte, Boecillo celebrará una comida con menú micológico a las 15:15 horas. Será necesaria la inscripción previa y tendrá un precio de 20 euros para adultos y 16 euros para menores de 14 años.

Además, los tres municipios acogerán talleres de identificación y exposiciones micológicas para mostrar las diferentes especies recogidas durante las jornadas.

Ruta de bares

La programación gastronómica se completará con una ruta de bares en la que los establecimientos participantes ofrecerán tapas a un precio de 2,50 euros.

En Boecillo se podrá disfrutar de esta propuesta en Bossanova Lounge Bar, Jamonería de Boecillo, Pub El Yugo, Malabares Pizza-Bar, La Parra de Boecillo y Restaurante Pago La Barca.

En Herrera de Duero participarán los bares El Nido de Rubén y El Corral de Pin.

Por último, en Tudela de Duero se sumarán Donde Chuchi, Café-Bar Goya, Los Soportales, Jesse, El Encuentro, Aware, Ideal y Cafetería Bar Santuario.