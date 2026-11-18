Presentación de las XVII Jornadas Micológicas de Boecillo, Tudela y Herrera de Duero. Fotografía: EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La fiesta ideal para disfrutar de las setas del 19 al 22 de noviembre: con degustaciones, rutas, catas y música

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, acompañado por el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez, han presentado en la mañana de este miércoles, 18 de noviembre, las XVII Jornadas Micológicas de Boecillo, Tudela y Herrera de Duero que se celebrarán este fin de semana.

“Cuando llega el otoño, también llegan las setas y los níscalos a los montes y pinares. Celebramos en Boecillo las XVII Jornadas Micológicas y la X Fiesta de Exaltación del Níscalo del 19 al 22 de noviembre”, ha afirmado el alcalde de Boecillo, Raúl Gómez.

El primer edil ha señalado, además que “la recaudación se destinará a la sonrisa de Leire” y que el programa “no está exento de un gran número de actividades basadas en charlas, rutas micológicas, jornadas gastronómicas, degustaciones y una comida entre los asistentes”.

También habrá “talleres de identificación de especies y exposiciones” y participarán los bares de los municipios con una nueva edición de pinchos con hongos y setas”, ha añadido el primer edil.

“Con la celebración de la “X Fiesta de Exaltación del Níscalo” de Castilla y León, se pretende posicionar a estas localidades como municipios de interés micológico y por ello, ser espacio referente en lo que se refiere al apasionante mundo de las setas”, ha explicado.

Aurelio García Blanco, el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, ha apuntado que “contribuirán con el montaje de las exposiciones” y ha pedido “conocimiento para evitar intoxicaciones mortales como la que se suceden casi todos años”.

“Mucha precaución. El 98% de las muertes se producen por la manita faloide. Comer setas es un manjar, pero desde el conocimiento. Hay que evitar cualquier error”, ha añadido Aurelio García Blanco.

Programa

Jueves, 19 de noviembre, por la tarde:

Charla en Boecillo: "Los bosques de Castilla y León y sus setas".

Sala de Exposiciones del Centro Cívico Boecillo a las 19:00 horas. Entrada gratuita.

Presenta: Raúl Gómez Pintado. Alcalde del Ayuntamiento de Boecillo.

Imparte: Aurelio García Blanco. Presidente Asociación Vallisoletana de Micología.

Al finalizar, elaboración y degustación de tapa y cóctel con setas para los asistentes, a cargo de:

Luis Miguel Fernández (Cocinero) e Iván Martín (Bartender de “Bossanova Lounge Bar”).

A continuación, sugerimos la ruta de pinchos por los Bares de Boecillo.

Cada asistente recibirá una invitación de un pincho a elegir en uno de los bares participantes de Boecillo.

Viernes, 20 de noviembre, por la tarde:

Charla en Tudela de Duero: “Conocimiento de las setas de nuestro entorno”.

Salón de Plenos del Ayuntamiento a las 17:30 horas. Entrada gratuita.

Presenta: Carmelo Astruga Castro.

Concejal Promoción industrial, hostelería, empleo y comercio. Ayuntamiento de Tudela de Duero.

Imparte: Rubén Martín González. Vicepresidente Asociación Vallisoletana Micología.

Cada asistente recibirá una invitación de un pincho a elegir en uno de los bares participantes de Tudela o Herrera.

Cata: 3 tipos de aceite de oliva virgen extra con maridaje especial.

Sala Exposiciones Centro Cívico de Boecillo a las 19:00 horas. PRECIO: 8€.

Sábado, 21 de noviembre, durante todo el día:

Salida para recolectar setas con guías. A las 09:30 h. (70 personas / grupo):

IMPORTANTE: Las setas recolectadas formarán parte de las dos exposiciones.

GRUPO DE BOECILLO. Salida: Plaza Mayor de Herrera de Duero.

GRUPO DE TUDELA DE DUERO. Salida: Entrada del Pinar de “Santinos”.

Previa inscripción en cada Ayuntamiento. PRECIOS:

4€ - mayores de 14 años (salvo colaboradores).

2€ - menores de 14 años.

Taller de fotografía micológica con el móvil (desde Herrera de Duero).

A cargo de: Julián Extremiana Rodrigo. Aficionado a la fotografía

Encuentro de los dos grupos a las 11:00 horas aproximadamente.

Parada (cada recolector traerá su almuerzo), identificación de especies y charla.

Aurelio García Blanco y Rubén Matrín González. Asociación Vallisoletana Micología.

Degustación de patatas con setas y níscalos en Herrera de Duero.

Plaza Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. A partir de las 13:30 horas.

Donativo mínimo de 2 € a favor de Asociación Vecinos Herrera de Duero Plataforma contra la Planta de Biometano.

Comida con menú micológico en Boecillo (prioritarios recolectores):

Previa inscripción en el Ayuntamiento de Boecillo. PRECIOS:

20€ (MENÚ a consultar en el Ayuntamiento).

16€ menores 14 años (Menú infantil a consultar).

A partir de las 15:15 h.

Talleres de identificación y exposición en cada municipio.

(Se aceptan aportaciones de setas para la actividad)

Patio Ayuntamiento de Boecillo (entrada Pza. Vendimiador)

Sábado de 17:30 horas a 19:30 horas.

Auditorio – Sala de Exposiciones de Tudela de Duero.

Sábado de 18:00 a 20:00 horas // Domingo 22 y lunes 23 de 12:00 a 14:00 horas.

Entrega ejemplares enteros. Viernes 20 de 17 a 19 h. y sábado 21 de 12 a 14 h.

Domingo 22, ‘Fiesta de Exaltación del níscalo’

Ruta micológica y botánica al Monte de Boecillo. (Max. 50 personas).

Plaza “Condes de Gamazo” de Boecillo. A las 9:30 horas.

Previa inscripción en Ayuntamiento de Boecillo. PRECIOS:

2€ - mayores de 14 años (salvo colaboradores).

Gratuito - menores de 14 años.

Parada (cada recolector traerá su almuerzo), taller de las especies recogidas y charla

V EDICIÓN DEL “BOECILLO NÍSKALO – ROCK”.

Concierto a cargo de “Bendita Maldición“.

Patio del Ayuntamiento de Boecillo. A partir de las 13:30 horas.

Entrada gratuita hasta completar aforo.

Degustación de garbanzos con setas y níscalos.

Patio del Ayuntamiento de Boecillo. A continuación del concierto.

Donativo mínimo de 2 € a favor de Asociación “La Sonrisa de Leire”.