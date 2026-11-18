La Diputación de Valladolid presenta el Plan V 2027 con 8 M€ para que los pueblos de la provincia inviertan en obras

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, acompañado por la diputada de Asistencia y Cooperación a Municipios, Myriam Martín, ha presentado el Plan V 2027 en la sala de recepciones de la Diputación de Valladolid en la mañana de este miércoles, 18 de noviembre.

La Diputación de Valladolid ha dado a conocer la convocatoria y las bases del Plan V 2027, que contará con una dotación de 8 millones de euros para financiar inversiones en los municipios de la provincia.

El documento, que ha recibido el visto bueno de la comisión informativa correspondiente, deberá ser aprobado por el Pleno de la institución provincial.

El Plan V, cuya primera edición se puso en marcha en 2020, tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico y social de la provincia, impulsando el apoyo a los municipios y favoreciendo la creación de empleo, la reactivación de la economía local y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Como en anteriores ediciones, las actuaciones incluidas en el Plan estarán financiadas al 100 % por la Diputación de Valladolid. Los fondos podrán destinarse a obras municipales recogidas en la convocatoria del Plan Bienal de Cooperación 2026-2027, al suministro de equipamiento para edificios e instalaciones municipales y a la adquisición de terrenos e inmuebles destinados a usos o servicios públicos.

Adelanto

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado que la principal novedad de esta convocatoria es el adelanto de su tramitación al mes de noviembre, frente a abril, fecha en la que habitualmente se presentaba el Plan.

Según ha señalado, esta decisión responde a “la voluntad de anticipar los procedimientos y facilitar que los ayuntamientos dispongan de más tiempo para preparar sus solicitudes, planificar las inversiones y organizar las actuaciones que necesitan sus vecinos”.

Íscar

Íscar ha subrayado que no se trata únicamente de poner 8 millones de euros a disposición de los pueblos, sino también de procurar que esos recursos lleguen cuanto antes y puedan convertirse en inversiones.

En este sentido, el adelanto de la convocatoria permitirá iniciar antes la tramitación administrativa, con la previsión de que los municipios puedan comenzar a recibir los fondos en el primer trimestre de 2027.

Módulos del Plan V

El reparto de los fondos se realizará mediante módulos económicos que combinan una cantidad fija y otra variable en función de la población.

Así, los municipios y las entidades locales menores recibirán 11.000 euros más 32,85 euros por habitante. En el caso de los núcleos de población separados, el módulo será de 7.000 euros más 32,85 euros por habitante.

Recuerda que los ayuntamientos que presenten iniciativas por un importe inferior a los 40.000 euros no necesitarán presentar proyecto técnico, con lo que se pretende acelerar la tramitación para que los municipios puedan poner en marcha las obras a la mayor brevedad posible que son tan necesarias para los vecinos.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a las 00:00 horas del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará a las 14:00 horas del 29 de enero de 2027.

Los ayuntamientos y entidades locales menores deberán realizar la tramitación de forma electrónica a través de la sede electrónica de la Diputación de Valladolid.

Con esta nueva edición del Plan V, la Diputación de Valladolid mantiene su compromiso de cooperación con los municipios y de apoyo a las inversiones que permiten mejorar las infraestructuras, los equipamientos y los servicios públicos locales, atendiendo a las necesidades de las localidades de toda la provincia.